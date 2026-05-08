外壁塗装工事、不在時・在宅時どちらにも不安あり。不在時の安心条件1位は「防犯面への配慮」、在宅時は「職人のマナーの良さ」

株式会社NEXER

■家を空けている間と在宅中、外壁塗装はどちらが安心ですか？

外壁塗装は住まいを長持ちさせるうえで欠かせないメンテナンスのひとつです。

しかし、いざ業者に依頼しようとしたとき、「家を空けている間にやってもらうべきか、それとも在宅中に進めてもらうべきか」と迷う方も少なくないのではないでしょうか。

ゴールデンウィークなどの大型連休を活用して工事を進めるという選択肢もあれば、毎日在宅しながら職人と顔を合わせて工事を見守るという選択肢もあります。それぞれにメリットがある一方で、不安や懸念に感じる点もそれぞれ異なります。

ということで今回は塗り替えショップと共同で、事前調査で「現在、持ち家の戸建て住宅に住んでいる」と回答した全国の男女300名を対象に「家を空けている間に外壁塗装できるか」「在宅中の外壁塗装」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと塗り替えショップによる調査」である旨の記載

・塗り替えショップ（https://glad-nagoya.jp/）へのリンク設置

「家を空けている間の外壁塗装と在宅中の外壁塗装に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月20日 ～ 4月27日

調査対象者：事前調査で「現在、持ち家の戸建て住宅に住んでいる」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：GWなどの大型連休中の家を空けている間に外壁塗装工事を依頼することに、不安や抵抗を感じますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：「不在時でも安心して工事を任せられる」と感じるためには何があれば安心ですか？（複数回答可）

質問4：反対に、在宅中に外壁塗装工事を行うことに対して、不安や懸念はありますか？

質問5：在宅中に外壁塗装工事を行うことに対して、どのような不安や懸念がありますか？（複数回答可）

質問6：「在宅中でも工事が快適に進む」と感じるために何があれば安心ですか？（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■65.0％が「家を空けている間の外壁塗装に不安や抵抗を感じる」と回答

まず、GWなどの大型連休中に家を空けている間の外壁塗装工事に対して、不安や抵抗を感じるかどうかを聞いてみました。

その結果「とても感じる」が34.0％、「やや感じる」が31.0％で、合わせて65.0％の人が何らかの不安や抵抗を感じていることがわかりました。

一方で「あまり感じない」が17.0％、「まったく感じない」が18.0％と、合わせて35.0％の人は不在時の工事にあまり抵抗がないという結果です。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

不安や抵抗を感じる人の理由

・外壁塗装業者に関わらず、家を留守中に外部の人間が家の敷地内に入るのが嫌だから。（30代・女性）

・家を空けてる間だと何が起こるかわからないので。（40代・男性）

・足場が空き巣被害に繋がりそうだから。（50代・男性）

不安や抵抗を感じない人の理由

・家の中に入るわけではないので。（30代・男性）

・連休と言っても短いし特に不安はない。（40代・男性）

・むしろ、いない間にしてもらった方が気を使わなくて済むから。（50代・女性）

不安や抵抗を感じる人の多くは、「防犯面」「施工品質を確認できないこと」の2点を理由に挙げていました。とくに足場が長期間組まれた状態で家を空けることへの心配や、見ていない間に手を抜かれるのではないかという声が目立ちます。

一方、不安を感じない人からは「家の中に入るわけではない」「気を使わなくて済む」といった声がありました。

■48.2％が、不在時に求めるのは「防犯面への配慮」と回答

続いて、不安や抵抗を感じる方に、「不在時でも安心して工事を任せられる」と感じるためには何があれば安心かを聞いてみました。

最も多かったのは「防犯面への配慮」で48.2％でした。

次いで「毎日の進捗報告」が43.6％、「工事写真の報告」が41.5％、「契約内容や工程の明確な説明」が38.5％、「担当者への直接連絡」が35.4％と続いています。

不在時の工事では、まず防犯面への不安を解消することが重要だとわかります。

また、毎日の進捗報告や工事写真の共有を求める声も多く、工事中の状況を見える形で確認できることが安心感につながるようです。

契約内容や工程の説明、担当者と直接連絡できる体制も求められており、不在時に工事を任せてもらうためには、防犯対策と情報共有の両方を整えることが大切だといえます。

■70.3％が「在宅中の外壁塗装に不安や懸念はあまりない」と回答

ここまでは家を空けるケースでしたが、反対に在宅しながら工事を進めてもらう場合はどう感じるのでしょうか。在宅中の外壁塗装工事に対して、不安や懸念があるかを聞いてみました。

その結果「あまりない」が42.3％、「まったくない」が28.0％で、合わせて70.3％が在宅中の工事には大きな不安を感じていないことがわかりました。

一方で、「ややある」は19.7％、「とてもある」は10.0％となり、合わせて29.7％は在宅中でも何らかの不安や懸念を感じています。

不在時の工事に不安を感じる方が65.0％いたのに対し、在宅中の工事に大きな不安がない方は70.3％でした。同じ外壁塗装工事でも、自宅にいるかどうかによって、安心感に差が出ることがうかがえます。

■在宅中の懸念で最も多かったのは「塗料のニオイ」で53.9％

続いて、在宅中の外壁塗装工事に懸念を感じる人に、具体的にどのような不安があるかを聞いてみました。

最も多かったのは「塗料のニオイ」で53.9％でした。

次いで「工事中の騒音」が49.4％、「窓や換気ができない」が47.2％、「プライバシーが気になる」が39.3％、「職人と顔を合わせる気まずさ」が33.7％と続いています。

ニオイ、音、換気のしづらさ。

在宅中の懸念は、生活空間がそのまま工事現場のすぐ隣になることに起因するものが多いと言えそうです。

在宅中の外壁塗装では、塗料のニオイや工事音、換気のしづらさなど、日常生活への影響を不安に感じる方が多いことがわかります。

また、プライバシーへの配慮や職人と顔を合わせる気まずさを挙げる声もありました。

自宅にいながら工事が進むからこそ、生活リズムを保てるかどうかが、在宅工事における大きなポイントといえます。

■「職人のマナーの良さ」を求める声が56.2％で最多

最後に、在宅中の工事に懸念を感じる方に、「在宅中でも工事が快適に進む」と感じるためには何があれば安心かを聞いてみました。

最も多かったのは「職人のマナーの良さ」で56.2％でした。

次いで「事前の丁寧な説明」が52.8％、「臭いの少ない塗料の使用」が46.1％、「1日ごとの作業終了報告」が39.3％、「窓をふさがない工程への配慮」が34.8％と続いています。

在宅中の工事では、職人のマナーや事前説明の丁寧さが、安心感につながることがわかります。

毎日顔を合わせる可能性があるため、挨拶や対応の仕方など、職人の立ち居振る舞いを重視する方が多いようです。

また、臭いの少ない塗料の使用や、窓をふさがない工程への配慮を求める声も見られました。在宅中でも快適に工事を進めるには、施工の品質だけでなく、生活への影響をできるだけ抑える工夫や、丁寧なコミュニケーションが重要だといえます。

■まとめ

今回の調査では、家を空けている間の外壁塗装に65.0％が不安や抵抗を感じる一方で、在宅中の工事には70.3％が大きな不安を感じていないことがわかりました。不在時の工事では、防犯面への配慮や進捗報告が安心感につながるようです。

一方、在宅中の工事では、塗料のニオイや騒音、換気のしづらさといった生活への影響が懸念点として挙がりました。また、職人のマナーや事前説明の丁寧さも、快適に工事を進めるうえで重要な要素といえます。

外壁塗装を検討する際は、自分のライフスタイルに合うタイミングを選ぶことが大切です。

そのうえで、防犯対策や進捗共有の方法、塗料の特徴、職人の対応などを事前に確認しておくことで、より安心して工事を任せやすくなるでしょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと塗り替えショップによる調査」である旨の記載

・塗り替えショップ（https://glad-nagoya.jp/）へのリンク設置

【塗り替えショップについて】

会社名：株式会社グラッド

代表取締役：澤 信行

フリーダイヤル：0120-30-2060

本社：〒455-0074 名古屋市港区正保町7-1-1

業務内容：建築事業 ・塗装工事一式 ・住宅建築（新築・増築）

リフォーム全般 メンテナンス事業 ・点検 保持 営繕

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作