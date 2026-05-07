ステップゴルフ株式会社の取締役副社長に「フィードフォワード(R)」の提唱者として世界的に有名な久野和禎が就任！

ステップゴルフ株式会社

ステップゴルフ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：榎本考修、以下、ステップゴルフ）は、新たに取締役副社長として久野和禎氏が就任したことをお知らせいたします。

左：久野和禎氏 右：榎本考修

久野氏は認知科学を基礎とした最先端の「コグニティブコーチング(TM)」を習得し、自身が開発したブランド「CEOコーチング(R)」「ゴールドビジョン(R)メソッド」「フィードフォワード(R)」の普及を図っているコーチにして経営者。

一流企業の経営者や社長を中心に、海外で活躍するアスリート、さらには主婦やOL、サラリーマンに至るまで、数千人へのコーチング経験を有し、同時に、複数の会社を経営する敏腕経営者という横顔も持っています。その能力は海外からも高く評価され、世界的カンファレンス「TED」の地域版であるTEDxを東京駅前・丸の内で開催するオーガナイザーで、TEDxMarunouchiの主催者を務めています。

これまでは社外取締役として経営に参画してきましたが、ステップゴルフが第二創業期を迎えるこのタイミングで、さらに重要な役割を担うこととなりました。

ステップゴルフは創業13年を迎えた昨年、インドアゴルフスクールとして世界最大級となる、前代未聞の会員数10万人を突破しました。全国の打席数は800打席を超え、店舗数は150を超えています（2026年5月時点 ※オープン準備中の店舗を含む）。

足元では150打席規模のエリアFCパートナー契約が進むなど、さらなる規模拡大が進行中です。そのなかで社内組織のさらなる整備、マネジメントの強化が喫緊の課題となっておりました。

自身多くの一流企業でマネジメント職を歴任し、複数社を経営している久野氏の取締役副社長としての本格参画を機に社内のガバナンスをさらに強化。「ゴルファー100万人創出」「日本社会をさらにWell-beingに」といった目標に向かって邁進する体制が整っています。

久野氏の取締役副社長就任に関して、ステップゴルフならびに親会社のESGホールディングス株式会社代表取締役CEOの榎本考修は、以下のようにコメントしています。

「世界一のコーチであり、複数社を経営する一流の経営者でもある久野和禎さんを弊社取締役副社長として招聘できたことを大変嬉しく、光栄に思います。久野さんのキャリアと能力、ステップゴルフがこれまで築き上げてきたノウハウや社内リソースが化学反応を起こすことで、世界一のWell-being企業を目指す私たちの歩みは、さらに加速していくことは間違いありません。新たな体制のもと、さらなる非連続な成長を遂げるESGグループ、そしてステップゴルフにどうぞご期待ください」

■久野和禎プロフィール

コノウェイ株式会社 代表取締役社長

プロコーチ／講演家

一般社団法人フィードフォワード協会 代表理事

一般社団法人コグニティブコーチング協会 副代表

合同会社K.O.H 代表社員

CorporateConnections東京渋谷リージョン エグゼクティブディレクター

大学卒業後に起業、2社を並行して経営した後に人材系企業を経て、複数の外資系大企業で多様なマネジメントポジションを担う（タイコエレクトロニクス（米）にてファイナンス及びマーケティングマネージャー、フィリップス（蘭）にて経営企画、組織変革推進、営業企画、ロジスティクスの各分野の部門責任者及び新規事業立ち上げ、さらにビューローベリタス（仏）にて営業部長を担当）。その後、ProFuture（旧HRプロ）の常務取締役 兼 COOを経て、2015年12月にコーチングを軸としてコンサルティングを加えたサービスを提供する総合経営支援企業、コノウェイ株式会社を創業、代表取締役社長に就任。

認知科学を基礎とした最先端の「コグニティブコーチング(TM)」を習得し、自社ブランドの「CEOコーチング(R)」「ゴールドビジョン(R)メソッド」「フィードフォワード(R)」の普及を図っている。

また、コグニティブ・コーポレート・コーチング(TM)の発起人であり、プログラムの開発及び普及活動に尽力している。

大企業社長及び幹部、中堅中小企業社長及び幹部、さらには一流スポーツ選手やアーティスト、サラリーマン、OLまで幅広い対象のクライアント層に対してコーチングを行っており、グループ、マンツーマンで数千人に対しての実績を有する。

企業に対しては、個々の強みを生かしながら組織にハイパフォーマンスカルチャーを醸成・定着させることを得意としている。

2024年8月1日には講談社から、「世界中の子供たちにフィードフォワードを無償で届ける」想いから初めての「フィードフォワード絵本」が出版。

『思い描いた未来が現実になる ゴールドビジョン』

『いつも結果を出す部下に育てるフィードフォワード』

『CEOコーチング 年商を100倍にする思考と行動の理論』

『ほんとうは、どうしたいの? リリアと つきの ひかり』（監修）他、著書多数

■ステップゴルフ株式会社

ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、832打席160店舗（2026年5月時点 ※オープン準備中の店舗を含む）のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数10万人を突破し、インドアゴルフスクールでは打席数、会員数ともに世界最大級を誇っています。今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。

また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-being創造企業としての役割へも活動の場を広げていきます。

【会社概要】

会社名：ステップゴルフ株式会社

代表者：代表取締役CEO 榎本 考修（えのもと たかのぶ）

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9番17号

資本金：1億円

設立：2012年11月9日

企業サイト：https://stepgolf-inc.jp/

【報道関係者の問い合わせ先】

ステップゴルフ 広報

TEL: 03-5244-5539 Email：cc@stepgolf.co.jp