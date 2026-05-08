ペットと旅する新しいカーライフを提案CAMBY。5月9日/10日東京ビックサイトで開催のFIELDSTYLE TOKYOに出展

名陽電機株式会社 CAMBY事業部（以下、CAMBY）は、アウトドア・モビリティ・ライフスタイルの大型イベント「FIELDSTYLE TOKYO」に出展いたします。ブース番号は【131】。今回の展示では、“ペットともっと自由に、もっと快適に旅をする”をテーマに、全国でも珍しい「ペット専用キャンピングカー」の世界観を提案します。

CAMBYは、自動車電装事業で長年培ってきた技術力と、ペットとの暮らしを大切にする発想を融合し、ペットと飼い主が安心して移動・車中泊・旅行を楽しめるクルマづくりを行っています。今回のFIELDSTYLE TOKYOでは、個性もコンセプトも異なる3台の注目車両を展示し、“クルマを遊びと暮らしの拠点に変える”新しい提案を行います。

今回展示するのは、唯一無二の存在感を放つカスタムカー「grasshopper」、人気軽キャンパービルダーstage21による「ステルスキャンパー N」、そして南カルフォルニアスタイルを表現したALPINE STYLEの「sonova」の3台です。

職人の手仕事が生み出す唯一無二のカスタムカー「GRASSHOPPER」

GRASSHOPPER 全て職人の手つくり

FRP製のキャノピー 11か所に収納を装備

“バッタ”をモチーフにデザインされた独創的なカスタムカー

一般的なカスタムカーとは一線を画すシルエットは、まるでコンセプトカーのような存在感を放ちます。

ボディは職人が手作業で仕上げており、大量生産では決して生まれない独特の造形美を実現。見る人に強烈なインパクトを与える一台です。

CAMBYでは、このような“感性に刺さるクルマづくり”も重要な価値と考えており、単なる移動手段ではなく、“所有する楽しさ”や“語りたくなる体験”を提供します。

話題のセレナ車中泊仕様「ステルスキャンパー N」を展示販売

今回の注目車両の一つが、stage21による日産セレナベースの車中泊キャンピングカー「ステルスキャンパー N」です。

近年、アウトドア需要や防災意識の高まり、さらには自由な旅スタイルへの関心から、車中泊市場は急速に拡大しています。その中でもstage21は、実用性と快適性を両立したキャンピングカーづくりで高い人気を誇り、YouTubeなどSNSでも注目を集めるビルダーです。

今回展示する「ステルスキャンパー N」は、普段はファミリーカーとして使える日産セレナをベースにしながら、本格的な車中泊仕様へと進化させたモデルです。

車内にはフルフラットベッドキットを搭載し、大人でもゆったり就寝可能。さらに、夏場の車中泊でも快適に過ごせるパーキングエアコン、長時間の電力供給を可能にするサブバッテリーシステム、効率よく充電できる走行充電システムなどを装備しています。

アウトドアレジャーだけでなく、災害時の避難・停電対策としても高い実用性を持っており、“普段使いできる防災車両”としても注目されています。

南カルフォルニアを感じる「sonova」

さらに会場では、アルパインスタイルが提案する人気カスタムカー「sonova」も展示します。

日産NV200をベースに、南カルフォルニアの空気感をイメージして製作されたsonovaは、リラックス感と遊び心を感じさせるデザインが特徴。街にも自然にも映えるスタイルで、多くのファンを持つ人気モデルです。

今回は車両展示のみとなりますが、CAMBYではこのsonovaの外装デザインと、stage21のキャンピングカー技術を融合した特別仕様車の製作も可能です。デザイン性と実用性を両立した、“ペットと旅するための新しいキャンピングカー”として提案していきます。

話題のCalsMotor sonovaも展示。世界で一台だけのキャンピングカーも実現可能です。

ユーザーから寄せられた“ペットとの思い出”も展示

ブースでは、実際のユーザー様から寄せられた数多くのペット写真も展示予定です。

愛犬・愛猫と一緒に車旅を楽しむ様子、キャンプや旅行先での思い出、日常の何気ないワンシーンなど、“ペットとクルマがつなぐ幸せな時間”を感じていただける空間を演出します。

CAMBYは、単に車両を販売するだけではなく、「ペットともっと自由に暮らせる社会」を目指しています。クルマが変われば、ペットとの時間はもっと豊かになる。そんな想いをFIELDSTYLE TOKYOで体感していただけます。



モカちゃん



ちゃいくん



ご来場のご案内

クルマをもっと面白くする会社――。

名陽電機株式会社 CAMBY事業部は、これからも“ペットと人が一緒に楽しめるカーライフ”を提案してまいります。

ぜひFIELDSTYLE TOKYO会場にて、CAMBYブース【131】へお立ち寄りください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。