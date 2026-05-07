WOW WORLD、第4回 地域×Tech 九州に出展

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、2026年5月14日（木）～15日（金）に、博多国際展示場＆カンファレンスセンターで開催される、自治体と企業のマッチングを通じて地域課題の解決を目指す専門展「第4回 地域×Tech 九州」に出展いたします。会場では、メールやSMS、Webアンケートなど多様なチャネルを通じて、企業と顧客の双方向コミュニケーションを実現する自社開発システム「WEBCAS（ウェブキャス）」シリーズをご紹介。さらに、展示会で獲得した名刺へのフォローを効率化・自動化できる「展示会パッケージ」もあわせてご案内いたします。

当社ブースでは、11,000社以上に導入いただいている自社開発システム「WEBCAS」シリーズの各製品（メール配信システムWEBCAS e-mail、アンケート・フォーム作成システムWEBCAS formulator、SMS配信システムWEBCAS SMS）について、操作デモを交えながらわかりやすくご紹介いたします。

また、スマートフォンで撮影した名刺を簡単にデータ化できる「AI名刺取り込み（名刺OCR）機能や、本機能を活用した「展示会パッケージ」もご紹介。展示会終了後、獲得した名刺情報をもとにブース写真付きのフォローメールを最短当日に自動配信するなど、営業担当者の負担を軽減しながら商談創出につなげる活用方法をご提案します。

＜こんな方におすすめ＞

・メールやSMSなど、複数チャネルで顧客への情報発信をおこないたい

・多数の顧客に向けて、効率的にメッセージ配信できる仕組みを検討している

・Webアンケートや申込フォームの作成・運用業務を効率化して、データ活用につなげたい

・消費者パネルを活用した市場評価や競合分析に関心がある

・顧客の声をマーケティング施策やサービス改善に活かしたい

・展示会で獲得した名刺のフォローに手間や課題を感じている

・展示会後の営業活動を効率化し、商談創出につなげたい

■WOW WORLD出展ブース

当社ブース位置：自治体DXゾーン 5-13

ブース紹介ページ：https://localtech.jp/kyushu/exhibitors/17510/

■開催概要

イベント名称： 第4回 地域×Tech 九州

会 期 ： 2026年5月14日（木）～15日（金）

時 間 ： 10:00～17:00

会 場 ： 博多国際展示場＆カンファレンスセンター

公式サイト ： https://localtech.jp/kyushu/

同時開催イベント：こども×Tech 九州

■コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズについて

https://www.webcas.jp/

WOW WORLDの自社開発製品である「WEBCAS」シリーズは、企業と顧客の“双方向コミュニケーション”を多様なチャネルで実現できるアプリケーションソフトウェアシリーズです。ラインナップには、メール配信、アンケート作成、メール共有管理、データベース作成、LINEメッセージ配信、SMS配信などがあり、マーケティングやカスタマーサクセスにおけるコミュニケーションの課題解決に活用いただけます。複数のデータベースや他システムとの連携、柔軟なカスタマイズができるクラウド版のほか、自社環境に導入できるパッケージ版もご用意。EC運営企業、メーカー、保険、金融機関、官公庁など、大手企業を中心に11,000社以上の採用実績があります。

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。

主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

設立：1995年4月

資本金：1億円

URL：https://www.wow-world.co.jp