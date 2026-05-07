5/8（金） 「阪神 vs 横浜DeNA」 試合開始30分前から完全生中継 秋山拓巳×湯浅京己投手 スペシャル対談の模様も放送

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阪神タイガースのホームゲームをお送りしているGAORA SPORTSは、5月8日(金)～10日(日)の「阪神 vs 横浜DeNA」3連戦を、試合開始30分前から完全生中継。5月8日(金)には、阪神タイガースOBの秋山拓巳さんと湯浅京己投手の対談の模様もお届けします。

CS放送のGAORA SPORTSでは、5月8日(金)～10日(日)に甲子園球場で開催される「阪神 vs 横浜DeNA」 3連戦を、どこよりも早く試合開始30分前から完全生中継でお届けします。

また、3連戦の初戦、5月8日(金)の試合前には、選手の素顔に迫る独占インタビューコーナー「ガオトラ 聴きタイガー」にて、阪神タイガースOBの秋山拓巳さんと湯浅京己投手のスペシャル対談（当日事前収録）を放送します。

セ・リーグの激しい上位争いが続く2026年シーズンにおいて、タイガースの勝利に必要不可欠な存在となっているのが湯浅京己投手です。度重なる怪我と過酷なリハビリを乗り越えて昨シーズン復活を遂げた湯浅投手。今シーズンも開幕から力強いストレートを武器に、頼れる中継ぎ・リリーフとして熱投を続けています。

今回、インタビュアーを務めるのは、かつてチームメイトとして苦楽を共にし、自身も怪我との戦いを経験してきた先輩・秋山拓巳さんです。秋山さんの目に、完全復活を遂げてマウンドで躍動する後輩の姿はどう映っているのでしょうか。

石井大智投手が怪我で離脱している中、「ブルペンは一つのチーム」と語り、厳しい状況の中でもチームを牽引していくという強い覚悟を見せる湯浅投手。今マウンドで大事にしている思いや役割など、彼の本音に先輩・秋山さんがグッと迫ります。

聖地・甲子園の興奮と、秋山拓巳×湯浅京己のここでしか見られない対談を、GAORA SPORTSの「ガオトラ！」でぜひご堪能ください。

【番組概要】

■番組名：ガオトラ！タイガース中継2026

■放送日時・出演：阪神 vs 横浜DeNA

5月8日(金) 午後5:30 生中継（解説：秋山拓巳 実況：寺西裕一 リポーター：三宅秀一郎）

※「ガオトラ 聴きタイガー」 放送予定、阪神タイガース公式電子トレカサービス「タイガースコレクション」のGAORA限定視聴トレカ 発表予定

5月9日(土) ひる1:30 生中継（解説：福原忍 実況：中井雅之 リポーター：山本大喜）

5月10日(日) ひる1:30 生中継（解説：濱中治 実況：村田匡輝 リポーター：桐山隆）

■番組ホームページ：https://www.gaora.co.jp/tigers/4281290

■視聴方法：https://www.gaora.co.jp/guide/

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