【山河令のウェイ・ジャーミン主演】中国ドラマ「ゼロ婚～恋はプロポーズのあとで～」が5月4日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年5月4日（月）より中国ドラマ「ゼロ婚～恋はプロポーズのあとで～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348619/images/bodyimage1】
(C)Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.
中国ドラマ「ゼロ婚～恋はプロポーズのあとで～」のあらすじ
統計学の教授であるジャン・スーニエンは、顔面偏差値が高く、何事にも完璧を求める神経質な完璧主義者。一方、統計学を専攻する大学生ユン・シューは、楽観的で単純かつ大雑把な性格。その性格が災いし、ユン・シューは従兄弟に騙されホームレスになってしまう。宿を求め友人の働く病院を訪れたユン・シューはそこでお爺さんに出会う。そのお爺さんはジャン・スーニエンの祖父であり、癌を患っていた。手術を決心した祖父から「彼女はできたのか?」と聞かれたジャン・スーニエンは祖父を失望させないために、恋人がいると“善意のウソ”をつく。そして病院に居たユン・シューに突然「協力してくれ」と言い放ち、強引にその腕を取り、祖父に彼女として紹介するのだった。そうして正反対の二人は同居と契約結婚をスタートすることになるのだが...。
キャスト
ウェイ・ジャーミン ジャン・スーニエン役「山河令」「運命のキスをお願い！」
シュ･ルオハン ユン･シュー役「プロジェクトV」「夏花（原題）」
ダイ・ユンファン ルー・ユー役「三千鴉の恋歌」「愛すべき私たちへ～beautiful days～」
マー・ゴー ユン・ラン役「晩媚と影～紅きロマンス～」
スタッフ
脚本：リー・ハン（李羗）『君といた日々』「三生三世十里桃花（原題）」リウ・ハン（劉羗）『君といた日々』「三生三世十里桃花（原題）」、ツァオ・ イーウェン(曹懿文）
監督：リー・シュアン（李爽）『サンザシの樹の下で』『夜の上海』
【配信開始日】
2026年5月4日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/zerokon?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/zerokon?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国ドラマ「ゼロ婚～恋はプロポーズのあとで～」のあらすじ
統計学の教授であるジャン・スーニエンは、顔面偏差値が高く、何事にも完璧を求める神経質な完璧主義者。一方、統計学を専攻する大学生ユン・シューは、楽観的で単純かつ大雑把な性格。その性格が災いし、ユン・シューは従兄弟に騙されホームレスになってしまう。宿を求め友人の働く病院を訪れたユン・シューはそこでお爺さんに出会う。そのお爺さんはジャン・スーニエンの祖父であり、癌を患っていた。手術を決心した祖父から「彼女はできたのか?」と聞かれたジャン・スーニエンは祖父を失望させないために、恋人がいると“善意のウソ”をつく。そして病院に居たユン・シューに突然「協力してくれ」と言い放ち、強引にその腕を取り、祖父に彼女として紹介するのだった。そうして正反対の二人は同居と契約結婚をスタートすることになるのだが...。
キャスト
ウェイ・ジャーミン ジャン・スーニエン役「山河令」「運命のキスをお願い！」
シュ･ルオハン ユン･シュー役「プロジェクトV」「夏花（原題）」
ダイ・ユンファン ルー・ユー役「三千鴉の恋歌」「愛すべき私たちへ～beautiful days～」
マー・ゴー ユン・ラン役「晩媚と影～紅きロマンス～」
スタッフ
脚本：リー・ハン（李羗）『君といた日々』「三生三世十里桃花（原題）」リウ・ハン（劉羗）『君といた日々』「三生三世十里桃花（原題）」、ツァオ・ イーウェン(曹懿文）
監督：リー・シュアン（李爽）『サンザシの樹の下で』『夜の上海』
【配信開始日】
2026年5月4日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/zerokon?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/zerokon?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
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