創業75周年の安成工務店、地域課題を「仕組み」で解決する新戦略を公開。社会価値と利益を両立する『CSVレポート2026』を発刊。

株式会社 安成工務店

山口県・福岡県で一般建築・環境共生住宅・地域に根差した商業開発を提案する 株式会社 安成工務店（本社：山口県下関市、代表取締役社長：中村圭）は、2026年1月の創業75周年を機に、当社グループの社会価値創造への取り組みをまとめた「CSVレポート 2026」を発刊しました。

38年ぶりのトップ交代を経て、「地域ゼネコン」としての役割をさらに深堀りし、企画・設計・施工・運営までを一貫して担う「デザインビルド（DB）」の昇華、および「公民連携（PPP/PFI）」事業への積極的な参画を進めています。従来の「建てる」だけの建設業から、地域課題を「仕組み」で解決し、地域の資産価値を高め続ける建設業へ。これこそが、私たちが目指す“新・建設業”の姿です。本レポートでは、福祉や環境など多角的なアプローチによる地域課題解決の全容を公開しています。

■CSV（Creating Shared Value）とは

CSV（Creating Shared Value）とは、企業活動を通じて社会課題を解決し、社会価値と経済価値を両立していく考え方です。

安成工務店では2016年に初版、2021年に第2号を発刊しており、

今回の「CSVレポート2026」は第3号となります。

75周年という節目に、これまでの歩みと、これからの未来に向けた

取り組みを一冊にまとめました。

※ 2026.4.1発刊／全130ページ

※ 公式サイトからダウンロードできます

CSVレポート2026表紙

■創業75周年を機に、次の時代へ

2026年2月には、38年にわたり会社を牽引してきた安成信次が会長へ、新社長として中村圭が就任するなど、新たな経営体制へ移行いたしました。

新体制において私たちは、75年の歴史で培った信頼を「襷（たすき）」として受け継ぎながら、地域に逃げずに根を張る「最強の盾」として、この生業を全うしてまいります。

福祉、子育て、エネルギーといった多角的なグループ展開も、すべてはこの「地域ゼネコン」という軸足を強化し、地域の持続可能性を高めるための戦略です。

■掲載内容（一部）

本レポートでは、地域課題解決に向けたYASUNARIグループの幅広い挑戦をご紹介しています。

・デザインビルドの昇華と公民連携への取り組み

・環境共生住宅と脱炭素への挑戦

・高齢者や障がい者の暮らしを支える福祉事業

・木材活用と地域資源循環

・社員大工育成と技能継承

・グループ各社による地域課題解決への挑戦

CSVレポート内容１.CSVレポート内容２.

■CSVレポート2026 ダウンロードはこちらから

https://www.yasunari-komuten.com/company/csr(https://www.yasunari-komuten.com/company/csr)

■今後について

安成工務店はこれからも、「建物をつくる会社」から「地域の未来をともにつくる会社」へ。地域に根ざす企業として、持続可能で豊かな社会の実現に向け、挑戦を続けてまいります。

【会社概要】

山口県下関市に本社を置く地域ゼネコン。BtoB分野では、法人の事業課題に対応すべく、社屋、倉庫、医療・福祉施設、商業店舗、公共建築など多様な領域に対応。加えて、土地活用提案から商業施設開発、運営支援までを行い、地域のにぎわい創出に貢献しています。BtoC分野では、自然素材やパッシブデザインを活かした高性能な木の家づくりを展開。

現在は安成工務店を中核とする「YASUNARIグループ」として、福祉やエネルギー分野等を通じた社会価値の創造（CSV経営）を実践しています。2026年より新社長 中村圭のもと、デザインビルドや公民連携（PPP/PFI）を軸とした新体制へ移行。代表取締役会長の安成信次は、2024年よりJBN・全国工務店協会の会長を務め、地域工務店業界の発展と住文化の継承に取り組んでいます。

企業名 ：株式会社安成工務店

代表者 ：代表取締役社長 中村圭

本社所在地 ：山口県下関市綾羅木新町３丁目７-１

創業 ：1951年

資本金 ：72,000,000 円

従業員数 ：164名

事業内容 ：総合建設業（住宅・一般建築・商業開発）・木材加工業

ホームページ ：https://www.yasunari-komuten.com/

【報道関係者 お問い合わせ】

株式会社安成工務店 広報担当：竹藤（080-6408-4291）

E-mail：somu@yasunari.co.jp

TEL：083-252-2478

FAX：083-252-2701