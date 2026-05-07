とろける、やさしいご褒美！「サーモンまぐろユッケのとろろそば」東京とろろそばで販売開始。

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社で、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、とろろそば専門店「東京とろろそば」にて期間限定で「サーモンまぐろユッケのとろろそば」を2026年5月13日(水)より販売開始いたします。

東京とろろそば公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/

とろけるサーモンとまぐろを、コチュジャンと醤油、ごま油等の特製ダレで混ぜ合わせた味わい深いユッケ仕立てに。『サーモンまぐろユッケのとろろそば』

サーモンとまぐろのユッケを東京とろろそば特製の出汁とろろと合わせました。

ふんわりとしたとろろと、のどごしの良いそばが合わさり、軽やかで満足感のある一杯に仕上げました。見た目も味わいもやさしく整えた、“ちょっと特別な”とろろそばです。

他のおそばと合わせられるよう、ミニサーモンまぐろユッケ丼も販売いたします。

【販売メニュー】

・サーモンまぐろユッケのとろろそば 1,190円(税込1,309円)

・ミニサーモンまぐろユッケ丼 590円(税込649円)

■横浜美しが丘店 その他メニュー

■相模大野店 その他メニュー

■販売開始日

2026年5月13日（水）より期間限定

■販売店舗

東京とろろそば 横浜美しが丘店

営業時間 10時～22時

住所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1-10-8

電話 045-509-1616

席数 34席

駐車場 15台

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=691

東京とろろそば 相模大野店

営業時間 10時～22時

住所 神奈川県相模原市南区相模大野2-8-4

電話 042-765-0772

席数 34席

駐車場 20台

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=686

とろろそば専門店「東京とろろそば」について

サッと入ってサッと食べて、サッと帰る...そんな日常の食事を

スッとした店でスッとしたそばを、スッとすすってちょっと豊かに。

そんな想いで「東京とろろそば」は誕生しました。

とろろの歯ざわり、のどごし。スッと食べれて、しっかり栄養。

午後の活力、明日の活力になる様な創作そばをぜひ、”スッ”としたお店でお召し上がりください。

【代表メニュー】

■とろろ肉そば 890円(税込979円)

たっぷりの豚肉と千切りとろろが旨味を引き立てる人気の逸品。

■肉汁とろろつけそば 790円(税込869円)

ネギと豚肉に特製油が香る、旨みあふれるつけ汁。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/tokyotororosoba

●Instagram

https://www.instagram.com/alshd_official/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/

会社概要

「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」

他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客様を「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。



株式会社トビラダイニング

代表者：代表取締役社長 布施 裕康

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日：2022年9月1日

業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営

URL： https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/