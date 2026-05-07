七夕絵本の新定番♪ 『たんたん たなばた』（西村敏雄）、5月7日（木）発売！

株式会社白泉社

『たんたん たなばた』（西村敏雄／作 白泉社）書影

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木靖文）は、2026年5月7日（木）に『たんたん たなばた』（西村敏雄／作）を発売いたします。

■たんたん たなばた なに ねがう？

今日は7月7日、七夕です。短冊にねがいごとを書いて、お星さまにお願いしましょう。ゆうくんは「ケーキ屋さんになれますように」、あいちゃんは「絵描きさんになれますように」、そして、猫のみいは、なんて書いたのかな？ 好評季節絵本シリーズ最新刊は、七夕の日の楽しさをやさしく教えてくれる、幼児向け絵本の新定番！ 「はじめての七夕」にぴったりの一冊です。

【西村敏雄の好評既刊絵本(https://www.hakusensha.co.jp/?_searchtype=authors&s=%E8%A5%BF%E6%9D%91%E6%95%8F%E9%9B%84&from=author_link)】

『たんたん たなばた』より (C)西村敏雄／白泉社『たんたん たなばた』より (C)西村敏雄／白泉社『たんたん たなばた』より (C)西村敏雄／白泉社まめまき！まめまき！

■著者名： 西村敏雄

■ISBNコード：9784592763420

■シリーズ名：コドモエのえほん

■定価：990円（本体900円＋税10%）

■発売日：2023.12.28

今日は節分。

鬼が家に入ってこないように、たろうくんの家族はみんなで豆をまきます。

でも、窓からやってきた子どもの鬼は、「うえ～ん！」と泣いていて…。

西村敏雄が贈る、大好評季節絵本シリーズ。

てるてるぼうずさん

■著者名： 西村敏雄

■ISBNコード：9784592763031

■シリーズ名：コドモエのえほん

■定価：968円（本体880円＋税10%）

■発売日：2022.5.10

「てるてるぼうずさん」が主人公。

「はーやく てんきに してください♪」のフレーズや、「ぴちゃ ぴちゃ ぴっちゃん」「しと しと しと」といったバリエーション豊かな雨の音は、声に出して読むと、さらに楽しい！

雨が降ると残念……というお子さんにも読んでほしい、雨の日が待ち遠しくなるお話です♪

ハロウィン！ハロウィン！

■著者名： 西村敏雄

■ISBNコード：9784592762171

■シリーズ名：コドモエのえほん

■定価：968円（本体880円＋税10%）

■発売日：2017.9.6

ハロウィンの新定番！ たろうと動物たちは、工夫を凝らしたお手製の仮装で「トリック オア トリート！」とおばあちゃんの家を訪ねます。

クリスマスかぞえうた

■著者名： 西村敏雄

■ISBNコード：9784592762782

■シリーズ名：コドモエのえほん

■定価：968円（本体880円＋税10%）

■発売日：2020.10.28

数え歌と一緒に迎えるクリスマス♪

デコレーションケーキにツリー、プレゼントにトナカイ……。

クリスマスのいろいろを、１から１０の数字を数えながら楽しみましょう。

サンタさんは、何を持って来てくれるかな？

西村敏雄さんが描くサンタのおじさんが愛らしい！

コドモエのほん・コドモエのえほん

「親子時間」をもっと楽しみたいママへ贈る子育て情報誌「kodomoe(コドモエ)」から生まれた書籍や絵本です。

「コドモエのほん・コドモエのえほん」 https://kodomoe.net/product/ehon/

「kodomoe(コドモエ)」(奇数月7日発売／発行：白泉社) https://kodomoe.net/

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など