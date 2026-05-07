第8次「レモネードスタンド助成」募集のご案内

認定NPO法人 キャンサーネットジャパン

認定NPO法人キャンサーネットジャパン（東京都文京区 理事長 岩瀬 哲）は、小児がんの治療成績向上を目的としたプロジェクトに対する第８次「レモネードスタンド助成」の応募を開始する運びとなりました。

1. レモネードスタンドジャパン助成趣旨

NPO法人キャンサーネットジャパンは、2013年7月、小児がん治療研究支援、小児がん・AYA世代のがん経験者支援のためのレモネードスタンドジャパン事務局を開設しました。レモネードスタンドとは、1996年、アメリカ生まれの小児がん患者の少女が、小児がん治療研究費を集めるため、自宅のガレージで1杯50セントのレモネードスタンドを開催したのが始まりです。少女は8歳で天国に旅立ちましたが、その想いは全米に広がり、今では、日本でも広がりを見せています。

レモネードスタンドジャパン事務局では、各地のレモネードスタンド開催を、運営マニュアル提供、WEB告知などでサポートしています。各地のレモネードスタンドで集まった募金は、小児がん治療研究支援や、小児がん・AYA世代のがん経験者支援に充てています。

本助成は、小児がん治療成績の向上を目的としたプロジェクトに対し、助成をおこなうものです。

参考：過去の助成(https://www.lemonadestand.jp/donate#1)

2. 資格及び対象となる条件

・ 日本国内における国・公・私立の大学その他の医療機関や研究機関に属する医療従事者、教育・研究機関に属する者（個人あるいはグループ）

・ 2027年夏に開催予定のJapan Cancer Forum にて当該プロジェクトに関する報告（進捗報告）が可能であること（都内会場にて8月上旬の土日に開催予定、遠方からの参加者へは、交通費の一部を別途助成します）

3. 募集課題

小児がん治療成績向上を目的としたプロジェクト

4. 助成額・助成件数

助成額 ： 総額600万円 助成件数 ： 2～4団体

5. 助成期間

2026年9月～2027年8月

6. 選考方法

キャンサーネットジャパンスタッフ及び理事による投票。

選考は、レモネードスタンド助成事業実施規程(https://www.cancernet.jp/wp-content/uploads/2026/04/lemon_kiyaku_20260409.pdf)に沿って行います。

必要に応じ追加資料の提出や口頭説明を依頼する場合があります。なお、選考の経緯や決定理由に関するお問い合わせには応じかねます。

7. 欠格事由

法令違反、不正、反社会的勢力関与や、虚偽申請等を行った場合は申請を受け付けません。

8. プロジェクト進捗・成果の報告と発表

【進捗・成果報告】

助成期間終了時に、簡単な報告を書面にてお願いします。

【進捗・成果発表】

助成団体や研究者は、当該プロジェクトによる成果（進捗状況）について、2027年夏に開催予定のキャンサーネットジャパン主催 Japan Cancer Forum(https://www.japancancerforum.jp/) 内で報告（発表）をお願いします。また、収録した動画は、レモネードスタンドジャパン(https://www.lemonadestand.jp/donate#1) 内でも公開いたします。

開催日程や場所は確定次第ご連絡いたします。

※ 進捗・成果の発表は、レモネードスタンドを開催・支援・募金をした子供たち、学生や一般市民に対し、小児がん支援につながったことを報告するものであり、今後のレモネードスタンド開催の動機づけにもつながるものとして期待しています。発表に際しては、レモネードスタンドを開催する一般市民が分かりやすい内容・表現であることが求められます。

9. 応募方法

エントリーシートをダウンロード、必要事項を記入の上、指定する提出先（Dropbox）へお送りください。

ダウンロードする(https://www.lemonadestand.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/lemon8th_entry.docx)（Word）

提出する(https://www.dropbox.com/request/va8O8ws9lMQncsQzqFQa)（Dropbox）

10. 応募締切

2026年7月9日(木)12時必着

11. 選考結果の通知

2026年7月31日(金)までに、応募した全ての代表者へ結果を電子メールにて通知します。

助成金の支給にあたって、誓約書をお送りいたしますのでご記入後ご提出ください。

誓約書を受け取ったのち、手続きのうえ、8月以降に助成金を振り込みます。

※支払手続きの際は、弊法人指定の口座確認書への振込先ご記入をお願いいたします。その他、所属機関における手続きが必要となる場合は、申請者様にてご対応ください。

12. 本件に関する問い合わせ先

NPO法人キャンサーネットジャパン内「レモネードスタンドジャパン事務局」

担当：池田

Mail: info@cancernet.jp

13．助成の中止・辞退・変更について

中止・辞退の場合は、すみやかに事務局までご連絡ください。

また、所属機関の変更や大きな研究計画の変更がある場合も事務局までご連絡ください。

14. 助成の取り消しなど

助成金送金後、虚偽の申請・結果報告があった場合、助成金執行前に当該プロジェクトが中止となった場合、その他当該団体の違法行為、社会通念上好ましくない活動が認められた場合、助成金の返還を求める場合があります。

助成金は全額、申請プロジェクトに使用してください。オーバーヘッドとして使用することは認めておりません。

15. クレジットの表示

結果等を公表する場合には、本助成を受けたことを明記ください。

16. 個人情報の取り扱い

提出された個人情報は助成事業の運営目的のみに使用します。

＜レモネードスタンドジャパン＞

レモネードスタンドジャパンは、認定NPO法人キャンサーネットジャパンが運営をしています。小児がん支援のために全国各地で開催するレモネードスタンドを応援・支援しています。レモネードスタンドの開催により集められた募金やお寄せいただいた寄付は、必要な経費を除き全額、小児がん研究のプロジェクトへの助成や、小児がんの疾患啓発や長期的な生活を支えるのに役立つテーマのセミナー開催や冊子制作などに使われています。

https://www.lemonadestand.jp/

＜認定NPO法人キャンサーネットジャパン＞

1991年に発足し、がん患者が本人の意思に基づき治療に臨むことができるように、科学的根拠に基づく情報発信を行うことをミッションとしています。2001年にNPO法人化、2007年1月に専用事務局を開設し、現在は東京と大阪を拠点に全国で活動しています。2016年8月認定NPO法人となり、現在の主な活動は、各種がんについての啓発イベント、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されている「もっと知ってほしいシリーズ冊子」の制作、養成講座や認定試験など教育事業等も実施しています。これらの活動を通して、がんと向き合う人々が自分らしくがんと向き合える社会を実現することを目指しています。希少がんも含め、あらゆるがんに関する最新医療情報発信のため、2014年より毎年開催しているジャパンキャンサーフォーラムは、がん患者・家族のみならず一般市民を対象とした最大級のがん啓発イベントです。

〒113-0034 東京都文京区湯島1-10-2 御茶の水K&Kビル2階

tel 03-5840-6072 fax 03-5840-6073

mail info@cancernet.jp

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