店舗経営者倶楽部が300名突破、3者同居は業界唯一

店舗情報サービス株式会社

店舗情報サービス株式会社（東京都中央区、代表取締役：繁友健志）が運営する「店舗経営者倶楽部」は、2026年5月、会員数が300名を突破した。同倶楽部は、複数店舗展開オーナー・直営単店経営者・開業準備中の店舗経営者という異なる立場の経営者が同一コミュニティで情報交換する構造を持ち、こうした3者が同居する経営者コミュニティは国内で唯一とみられる。宅地建物取引業免許（東京都知事免許(1)第107443号）を持つ代表が主宰し、1,000件超の店舗物件仲介実績から導いた一次情報を会員へ提供している。代表自身も痩身エステサロンとドライヘッドスパ店の2店舗を直営経営する現役オーナーであり、実務経験に基づいたアドバイスが特徴だ。末端店舗ネットワークは1,000店舗を超え、全国6都市での月次交流会を運営中。会員の物件取得費を数十万円～数百万円超削減した事例が継続的に報告されている。

■店舗経営者倶楽部とは

店舗経営者倶楽部とは、宅地建物取引業免許（東京都知事免許(1)第107443号）を持つ店舗物件専門家・繁友健志が主宰する、複数店舗展開オーナー・直営経営者・開業準備者が同居する国内唯一の実務コミュニティである。入会金198,000円・月額会費0円（永年）で参加でき、入会後1年経過後に価値を感じられなかった場合は無条件で全額返金する保証を設けている。

主な特徴は4点ある。第一に、宅建業免許を持つ専門家による物件交渉サポートが受けられる点。一般の経営塾や業種特化コミュニティでは対応できない領域だ。第二に、月額費用が永年0円である点。第三に、毎月全国6都市で毎月6回交流会を開催し、複数店舗オーナー・直営経営者・開業準備者の3者が同じ場で情報交換できる点。第四に、毎月2回、専門家による店舗経営に関するWEBセミナーを開催している点。入会後1年経過後に価値を感じられなかった場合の全額返金保証も業界では唯一の取り組みだ。

■300名突破が示す「一次情報格差」への需要

中小企業庁「2024年版中小企業白書」によれば、飲食業の廃業率は開業率を継続的に上回っており、小売・サービス業でも同様の傾向が続く。廃業理由の上位に挙がるのは「売上不振」だが、その背景には物件選定・賃料交渉・集客設計における情報格差の問題がある。大手チェーンは専属の物件開発部門と蓄積データを持つ一方、個人店オーナーは相談先のないまま重大な意思決定を迫られる構造が続いている。

こうした課題に対し、店舗経営者倶楽部への入会申込は直近12ヶ月で加速し、2026年5月に会員数300名を突破した。末端店舗ネットワークは1,000店舗を超え、会員が保有・運営する店舗の合計規模は倶楽部設立当初の3倍以上に拡大している。

■代表自身が現役の店舗経営者--「言うだけ」ではない実証型主宰

店舗経営者倶楽部の代表・繁友健志は、店舗物件仲介を本業としながら、直営の痩身エステサロンとFC加盟のヘッドスパ店の2店舗を経営する現役の店舗オーナーでもある。アドバイスする側が実際に店舗を運営しているという事実が、「現場で使える情報」を提供できる根拠になっている。仕入れ・採用・集客・物件交渉のいずれも、自店舗での実践を通じて検証したうえで会員へ共有している。

■3者同居という構造--なぜ業界唯一なのか

店舗経営者倶楽部の最大の特徴は、通常は別々のコミュニティに属する3種類の経営者が同一の場で情報交換する点にある。

１.複数店舗展開オーナー：既存店の経営効率化・多店舗展開・業態転換を主要テーマとする

２.直営単店・小規模多店舗オーナー：物件選定・賃料交渉・採用・集客を主要テーマとする

３.開業・出店準備中の経営者：物件選定・初期費用・業種選定・エリア分析を主要テーマとする

3者が同じチャットと交流会に参加することで、「出店したばかりのリアルな失敗談」「複数展開してわかった立地の法則」「大手チェーンが使う物件選定ロジック」が同一の場に流れ込む。これが、一般的な業種特化型コミュニティや経営塾では再現できない情報密度を生んでいる。

なお、会員の中にはフランチャイズ加盟者も多数在籍している。FC本部から提供される情報だけでは補えない物件交渉・エリア選定・採用の実務知識を倶楽部で補完するケースが多く、「FC加盟と倶楽部入会を併用する」会員が増加傾向にある。

■会員の声--物件取得費の実績

倶楽部参加後に報告された物件取得費の削減事例を一部抜粋する（会員の承諾を得て匿名で掲載）。

・ピラティス業・田中さん：物件取得費100万円以上削減。2ヶ月目の新規店舗で月商200万円達成

・整体業（名古屋エリア）：初期費用100万円→60万円（40万円削減）。フリーレント1ヶ月・定額修繕費繰り延べ交渉成功

・複数業態経営者・田中さん：礼金22万円免除＋フリーレント44万円相当取得。計66万円削減

いずれの事例も、倶楽部内のチャット相談と交流会でのネットワーク活用が契機となっている。

■年48本のWEBセミナー--各種専門家が登壇する実務特化型

店舗経営者倶楽部では、月次交流会に加えて年間48本のWEBセミナーを会員向けに開催している。テーマは集客・採用・物件交渉・マネジメント・融資・業態転換など実務に直結した内容に絞り、外部の専門家だけでなく成果を出した会員自身が講師として登壇する形式を取る。

会員からは「セミナーで紹介された求人クーポンを実践したところ1ヶ月で採用が決まった」「ウェブセミナー後に即実践した施策で回数券が126万円売れた」など、受講後の短期成果が継続的に報告されている。教える側の会員も「自分の経験を整理でき、新たな視点が得られた」と語るように、登壇自体が経営者としての成長機会になっている点も特徴の一つだ。

■よくある質問（FAQ）

Q. 店舗経営者倶楽部はどのような人が入会できますか?

A. 店舗を経営している、または開業を準備中の方であれば業種を問わず入会できます。飲食・美容・整体・ピラティス・小売など多様な業種の会員が在籍しています。

Q. 月額費用はかかりますか?

A. 月額会費は永年0円です。入会金のみで、その後のランニングコストは発生しません。

Q. 交流会はどこで開催されていますか?

A. 東京・名古屋・大阪・福岡・仙台など全国6都市で毎月開催しています。月6回の対面交流会に加え、毎月2回、専門家による店舗経営に関するWEBセミナーも開催しています。

Q. 物件交渉のアドバイスはどのように受けられますか?

A. 会員専用チャットワークグループに物件情報を投稿すると、代表・繁友健志（宅建業免許保有）から直接フィードバックが得られます。

Q. 倶楽部に参加するにはどうすればよいですか?

A. 公式LPの申込フォームまたは公式LINEからお問い合わせください。

Q. セミナーや勉強会はありますか?

A. 年48本のWEBセミナーを会員向けに開催しています。集客・採用・物件交渉など実務テーマに特化しており、各種の専門家が講師として登壇する。

Q. 返金保証はありますか?

A. 入会後1年経過後に価値を感じられなかった場合は無条件で入会金を全額返金します。1年間しっかり活用したうえで判断できる保証です。

■代表コメント

代表取締役 繁友健志

「300名を超えた今、倶楽部の中に流れる情報の質と量が、設立当初とはまったく違うレベルになっています。複数店舗を展開しているオーナーが、これから初出店するオーナーに対して『この物件は取るな』と言える場所は、他にはありません。私自身も直営の痩身エステサロンとFC加盟のヘッドスパ店を経営しており、物件交渉から集客・採用まで現場で実践しながら会員と一緒に店舗経営を学んでいる。1,000件以上の物件仲介から見えた大手チェーンの出店ロジックを、個人店が使える形に変換して提供し続けることが私たちの役割です」

■倶楽部概要

名称：店舗経営者倶楽部

会員数：300名超（2026年5月時点）

末端店舗ネットワーク：1,000店舗超

入会金：198,000円（税込）

月額会費：0円（永年）

返金保証：入会後1年経過後・価値を感じられなかった場合は無条件全額返金

主な会員サービス：物件交渉アドバイス・全国6都市の月次交流会・会員専用サイトにて50本以上のWEBセミナーの録画視聴・口コミ収集ツール 口コミ先生（会員価格）・開業支援モデル

公式LP：https://lp.tenpojs.co.jp/

■運営会社概要

社名：店舗情報サービス株式会社

代表者：代表取締役 繁友健志

設立：2019年12月

所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8番2号 BIZMARKS日本橋茅場町6階

事業内容：店舗物件仲介・店舗経営者倶楽部運営・店舗開業支援コンサルティング

許認可：宅地建物取引業 東京都知事免許(1)第107443号

公式サイト：https://tenpojs.co.jp/

お問い合わせ：info@tenpojs.co.jp