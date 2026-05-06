【神戸阪急】あっぱれ！北の恵み。「初夏の北海道物産大会」

株式会社阪急阪神百貨店

あれもこれも、撮りたい！食べたい！ 学生たちの推しソフト

「北大ソフトクリーム同好会」の学生たちが、神戸阪急の北海道物産大会に出品する“北海道ソフト”の魅力をお伝えします。

＜実演＞札幌「MORIHICO．」

北大ソフトクリーム同好会が考案した「かまくらソフト」。かまくらを模した雪国らしいミックスソフトです。

真っ白な北海道産ジャージーミルクのソフトの中には、爽やかなマスカットソフト。

北大ソフトクリーム同好会コラボ商品

＜神戸阪急限定＞かまくらソフト（1個）1,000円［各日限定50］

＜実演＞森町「ピカタの森 駒ケ岳牛乳」

駒ヶ岳の牛乳を使った「芸術ソフト」。

花びらのように幾重にも重なる二色のフォルムは、まさに「芸術」。

いちごとミルクの深い味わいで贅沢な気分に浸れます。

芸術ソフト ～苺～（1個）650円

＜実演＞中富良野「とみたメロンハウス」

富良野メロンを絞って作った「こだわりメロンソフト」。

手にした瞬間メロンが香る、メロン専門店ならではのこだわりソフトです。

こだわりメロンソフトクリーム（1個）521円

＜実演＞小樽「小樽洋菓子舗ルタオ」

ミルクとチーズのおいしさを一度に楽しめる贅沢なサンデー。

ミルクとチーズのミックスソフトクリームに、濃厚な「ドゥーブルフロマージュ」、サクッと軽やかな「色内通りフロマージュ」が重なり、豊かな風味と食感が楽しめます。

＜神戸阪急限定＞北海道産ミルクのフロマージュサンデー（1個）913円［各日限定100］

※北大生の来場はございません。

北大（北海道大学）ソフトクリーム同好会

ソフトクリーム好きの北大生約100人から構成される学生団体。北海道内各地の店舗を巡り、魅力や味の違いをInstagramやWebメディア、TV出演を通じて広く発信しているほか、商品開発や課題解決プロジェクトにも積極的に取り組み、消費者&学生の視点から北海道の酪農・ソフトクリームの魅力を皆さんにお届けしています。

旬の海老をとことん味わおう！

エビの種類が多彩な北海道から、旬のエビをふんだんに使った海鮮グルメが登場。

［初登場］＜イートイン＞増毛「麺屋田中商店」

増毛産甘海老の頭をローストした海老殻から低温でじっくりと抽出した海老スープに豚、鶏、野菜で仕上げたスープをあわせました。素揚げした甘海老は頭から召し上がれます。増毛産甘海老の旨みが詰まった一杯をお楽しみください。

＜神戸阪急限定＞甘えび味噌ラーメン（1人前）1,628円［各日限定100］

＜実演＞札幌「蔵」

甘海老、赤シマ海老、ボタン海老！

プリプリ食感で甘みがとろける三種の海老をみっちり詰め込んだ贅沢なお弁当。

海老三種味比べ弁当（1人前）2,970円［各日限定50］

＜実演＞札幌「ESSEN SAPPORO」

たっぷりの道産甘えびと道産牛肩ロースにシャキシャキレタスと特製ソースが絶妙にマッチ。自家製食パンを使用したサンドイッチです。

＜神戸阪急限定＞北海道産甘えびと道産牛のクラブハウスステーキサンド（１パック）1,296円

＜実演＞札幌「じゃがいもHOUSE」

プリプリの海老、北海道産のアスパラガス、十勝の濃厚なチーズを包み込んだクリーミーなコロッケ。

＜神戸阪急限定＞十勝チーズと海老の春色アスパラクリームコロッケ（1個）627円［各日限定100］

［初登場］＜実演＞函館「ヤマサ宮原」

北海道・七飯町にある福田農場の「王様しいたけ」。大きく肉厚でうまみがギュッと凝縮しているしいたけに、海老のすり身をサンドして揚げたボリューム満点のお惣菜。

王様しいたけの海老はさみ揚げ（100ｇあたり）702円

＜実演＞函館「さとほろ」

海老や貝柱の旨みと、行者にんにくのパンチの効いた香りがマッチした一品。

＜神戸阪急限定＞海老と貝柱の行者菜蒸し（5個）1,501円

このほかにも、会場には北海道のおいしいものが勢揃いします。

［初夏の北海道物産大会 開催概要］

■会場：神戸阪急 本館9階催場

■会期：5月13日（水）～19日（火）午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時終了

※イートイン・ビールBARのラストオーダーは終了時間30分前

※ソフトクリームのラストオーダーは終了時間15分前

※［初登場］は神戸阪急北海道物産大会初登場

※天候など諸事情により出店・出品が中止になる場合があります

※一部北海道以外で生産または原材料を使用した商品もあります