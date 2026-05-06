「壱角家 至福の【無限ライス】フェア」開催！　GW明けも家系めしを楽しんでいただきたい！ライス食べ放題無料キャンペーンを延長！

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、ゴールデンウィーク明けも横浜家系ラーメンとライスの至福の組み合わせ「家系めし」を、より多くの皆様に楽しんでいただくために現在開催している「壱角家 【無限ライス】キャンペーン」について、大好評につき、5月31日(日)までライス食べ放題無料の期間を再度延長し、「壱角家 至福の【無限ライス】フェア」を開催します。

「壱角家 至福の【無限ライス】フェア」とは、麺類をご注文のお客様へ、ライス食べ放題を無料でご提供するキャンペーンです。スープを吸った海苔をご飯に巻いて食べる至福の瞬間を、この機会にぜひ味わってください。

■至福の【無限ライス】フェアについて

・期間 ：2026年5月7日(木)～5月31日(日)

・キャンペーン概要：麺類をご注文のお客様に限り、ライス食べ放題を無料でご提供

家系ラーメンをご注文の方は、海苔2枚を追加

・対象店舗 ：以下の未実施店舗以外の全ての店舗

【未実施店舗】

壱角家 アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと

横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮

球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神

奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡

店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

※品切れ、またはラストオーダー間際のご注文の場合はご提供出来ないことがございます。

※店内でお食事のお客様が対象となります。

■壱角家の家系ラーメンについて

気持ちを込めて、丁寧に作り上げた濃厚でクリーミーな『濃まろ豚骨スープ』に、壱角家特製の、噛み応えのある特注中太麺が良く絡む。二度、三度と食べるとクセになる、壱角家自信の一杯。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 211店舗 (内 FC34店舗) ※ 2026年4月28日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/