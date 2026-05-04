【モクシー東京錦糸町】5月16日ラテンの熱気に包まれる、サンバナイトを開催！
イベントフライヤー
世界最大のホテル企業マリオット・グループが展開する次世代型ライフスタイルホテル・モクシー東京錦糸町（所在地：東京都江東区江東橋3-4-2 総支配人：高田 恵）は、2025年5月16日（土） 情熱的なリズムとエネルギーあふれるパフォーマンスを楽しめる 「サンバナイト」 を開催いたします。
本イベントは、館内で開催中の ラテンフェア のスペシャルイベントとして実施。
当日は、日本を拠点に活躍するサンバチーム 「オ・ペイシ」 を迎え、19:00～21:00の間に2セットのサンバパフォーマンスを披露します。
華やかなダンサーによるショーはもちろん、ゲストも一緒に踊って楽しめる参加型の演出で、会場全体がラテンムード一色に包まれます。
入場は無料で、ワンドリンクオーダー制。
事前予約は不要のため、どなたでも気軽にお立ち寄りいただけます。
また、ラテンフェア期間中は日本に４拠点あるモクシーホテル館内にて「モクシーラテンフェア」を開催中。スタンプラリー企画 を実施しており、イベント当日もご参加いただけます。
館内で提供されるラテンテイストのフードやドリンクとあわせて、より深くフェアをお楽しみください。音楽とダンス、食を通してモクシーらしい、自由で遊び心あふれる一夜をぜひ体感してください。
【イベント概要】
イベント名：MOXY SAMBA NIGHT
日時：2026年5月16日（土）19:00～21:00（2セット）
場所：モクシー東京錦糸町 (東京都墨田区江東橋3-4-2)
出演：オ・ペイシ
内容：サンバダンサーによるパフォーマンス、参加型ダンスタイム
入場料：無料（ワンドリンクオーダー制）
事前予約：不要
【LATIN STREET BITES 食で旅するラテンアメリカ】
シグネチャーメニュー２種（4ホテル共通）
メキシコのサンドイッチ
ロンチェ・バニャード（Lonche Bañado）
カリッとした食感のパン「ビローテ」に、ポークやチキン、パネラチーズを挟み、温かくスパイシーなトマトベースのソースをたっぷりとかけた“浸す”スタイルのサンドイッチ。
価格：1,800円（税込）
アルゼンチンのサンドイッチ
チョリパン（Choripan）
香ばしくグリルしたチョリソーソーセージをパンに挟み、チミチュリやサルサを添えた南米定番のストリートフード。バーベキューや屋台で親しまれる、力強い味わいが特徴。
価格：2,100円（税込）
モクシ―東京錦糸町限定メニュー
ブラジルのサンドイッチ
サンドイッチ・ジ・モルタデーラ（Sanduiche de Mortadela）
厚切りのモルタデーラを香ばしく焼き上げ、パンにたっぷり挟んだブラジル・サンパウロ発祥の定番サンドイッチ。素材の旨みをシンプルに味わえる、ボリューム満点の一品。
価格：2,000円（税込）
■モクシー・ホテルについて
モクシーは、若い感性を持つすべての人に向けた、遊び心あふれるホテル体験を提供しています。世界30以上の国と地域に175軒以上のホテルを展開し、従来型のホテルステイの常識を大胆に打ち破ってきました。
その非日常的な体験は、バーカウンターで行われるチェックイン「Moxy Bar」から始まり、ラウンジやライブラリーなどのソーシャルなパブリックスペース、そしてコンパクトながら機能的な客室に至るまで、ホテル全体で体感できます。モクシーは、スタイリッシュでインダストリアルなデザインとフレンドリーで社交的なサービスを、魅力的な価格帯で提供。ゲストが旅先で本当に大切な体験にお金と時間を使えるようサポートします。
モクシーは、型にはまらない発想、オープンマインド、そしてオリジナリティを大切にし、常にゲストに「自分らしく楽しむ」ことを後押ししています。
#atthemoxy のタグとともに、いつでも自由に Play On。詳細は www.moxyhotels.com をご覧ください。
また、TikTok や Instagram でも #atthemoxy を通じてMoxyの世界観をお楽しみいただけます。Moxyは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバル・トラベルプログラム Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ） に参加しているブランドです。同プログラムでは、世界各地の多彩なブランドポートフォリオ、Marriott Bonvoy Moments による特別な体験、無料宿泊やエリートステータス特典など、比類のないメリットを会員の皆さまに提供しています。
無料登録やプログラムの詳細については marriottbonvoy.com をご覧ください。
■Marriott Bonvoy について
Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルが展開する 30 以上のホテルブランドと、世界 10,000 以上のデスティネーションを擁するポートフォリオです。世界各地の記憶に残るロケーションにおいて、評価の高いホスピタリティを提供しています。
受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスとして、身近な場所から世界各地まで、 会員の皆様に新たな発見と感動をもたらす体験をご提供します。
Marriott Bonvoy の詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリのダウンロードは、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp よりご利用いただけま す。Facebook、X、Instagram、TikTok でも情報を発信しています。
公式サイト: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyoox-moxy-tokyo-kinshicho/
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【本件に関するお問い合わせ先】
モクシー東京錦糸町 広報担当：佐々木
Email：Rina.Sasaki@moxyhotels.com
TEL：03-5624-8803