【モクシー東京錦糸町】5月16日ラテンの熱気に包まれる、サンバナイトを開催！

マリオット・インターナショナルイベントフライヤー

世界最大のホテル企業マリオット・グループが展開する次世代型ライフスタイルホテル・モクシー東京錦糸町（所在地：東京都江東区江東橋3-4-2 総支配人：高田 恵）は、2025年5月16日（土） 情熱的なリズムとエネルギーあふれるパフォーマンスを楽しめる 「サンバナイト」 を開催いたします。

本イベントは、館内で開催中の ラテンフェア のスペシャルイベントとして実施。

当日は、日本を拠点に活躍するサンバチーム 「オ・ペイシ」 を迎え、19:00～21:00の間に2セットのサンバパフォーマンスを披露します。

華やかなダンサーによるショーはもちろん、ゲストも一緒に踊って楽しめる参加型の演出で、会場全体がラテンムード一色に包まれます。

入場は無料で、ワンドリンクオーダー制。

事前予約は不要のため、どなたでも気軽にお立ち寄りいただけます。

また、ラテンフェア期間中は日本に４拠点あるモクシーホテル館内にて「モクシーラテンフェア」を開催中。スタンプラリー企画 を実施しており、イベント当日もご参加いただけます。

館内で提供されるラテンテイストのフードやドリンクとあわせて、より深くフェアをお楽しみください。音楽とダンス、食を通してモクシーらしい、自由で遊び心あふれる一夜をぜひ体感してください。

【イベント概要】

イベント名：MOXY SAMBA NIGHT

日時：2026年5月16日（土）19:00～21:00（2セット）

場所：モクシー東京錦糸町 (東京都墨田区江東橋3-4-2)

出演：オ・ペイシ

内容：サンバダンサーによるパフォーマンス、参加型ダンスタイム

入場料：無料（ワンドリンクオーダー制）

事前予約：不要

シグネチャーメニュー２種（4ホテル共通）

【LATIN STREET BITES 食で旅するラテンアメリカ】メキシコのサンドイッチロンチェ・バニャード（Lonche Bañado）

カリッとした食感のパン「ビローテ」に、ポークやチキン、パネラチーズを挟み、温かくスパイシーなトマトベースのソースをたっぷりとかけた“浸す”スタイルのサンドイッチ。

価格：1,800円（税込）

アルゼンチンのサンドイッチチョリパン（Choripan）

香ばしくグリルしたチョリソーソーセージをパンに挟み、チミチュリやサルサを添えた南米定番のストリートフード。バーベキューや屋台で親しまれる、力強い味わいが特徴。

価格：2,100円（税込）

モクシ―東京錦糸町限定メニュー

ブラジルのサンドイッチサンドイッチ・ジ・モルタデーラ（Sanduiche de Mortadela）

厚切りのモルタデーラを香ばしく焼き上げ、パンにたっぷり挟んだブラジル・サンパウロ発祥の定番サンドイッチ。素材の旨みをシンプルに味わえる、ボリューム満点の一品。

価格：2,000円（税込）

■モクシー・ホテルについて

モクシーは、若い感性を持つすべての人に向けた、遊び心あふれるホテル体験を提供しています。世界30以上の国と地域に175軒以上のホテルを展開し、従来型のホテルステイの常識を大胆に打ち破ってきました。

その非日常的な体験は、バーカウンターで行われるチェックイン「Moxy Bar」から始まり、ラウンジやライブラリーなどのソーシャルなパブリックスペース、そしてコンパクトながら機能的な客室に至るまで、ホテル全体で体感できます。モクシーは、スタイリッシュでインダストリアルなデザインとフレンドリーで社交的なサービスを、魅力的な価格帯で提供。ゲストが旅先で本当に大切な体験にお金と時間を使えるようサポートします。

モクシーは、型にはまらない発想、オープンマインド、そしてオリジナリティを大切にし、常にゲストに「自分らしく楽しむ」ことを後押ししています。

#atthemoxy のタグとともに、いつでも自由に Play On。詳細は www.moxyhotels.com をご覧ください。

また、TikTok や Instagram でも #atthemoxy を通じてMoxyの世界観をお楽しみいただけます。Moxyは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバル・トラベルプログラム Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ） に参加しているブランドです。同プログラムでは、世界各地の多彩なブランドポートフォリオ、Marriott Bonvoy Moments による特別な体験、無料宿泊やエリートステータス特典など、比類のないメリットを会員の皆さまに提供しています。

無料登録やプログラムの詳細については marriottbonvoy.com をご覧ください。

■Marriott Bonvoy について

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルが展開する 30 以上のホテルブランドと、世界 10,000 以上のデスティネーションを擁するポートフォリオです。世界各地の記憶に残るロケーションにおいて、評価の高いホスピタリティを提供しています。

受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスとして、身近な場所から世界各地まで、 会員の皆様に新たな発見と感動をもたらす体験をご提供します。

Marriott Bonvoy の詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリのダウンロードは、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp よりご利用いただけま す。Facebook、X、Instagram、TikTok でも情報を発信しています。

公式サイト: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyoox-moxy-tokyo-kinshicho/

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【本件に関するお問い合わせ先】

モクシー東京錦糸町 広報担当：佐々木

Email：Rina.Sasaki@moxyhotels.com

TEL：03-5624-8803