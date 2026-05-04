【北海道限定】“あんかけ文化”を味わえる一品「豚玉あんかけ飯」を5月5日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、北海道で親しまれている“あんかけ文化”を味わえる商品として、「豚玉あんかけ飯」を5月5日（火）より、北海道内のセブン‐イレブン店舗で順次発売します。

あんは、醤油と中華スープを合わせたタレをベースに、唐辛子と豆板醤を加え、コクと旨味の中に辛さも感じられる味わいです。具材の卵炒めはふんわりとした食感で、豚肉は肉質が柔らかく甘い脂が特長。道産の豚肉を味わえる、北海道限定の商品です。

ボリュームと味わいの両立を追求し、北海道の文化と地産地消にこだわった「地域に根ざした食材を楽しめる本格中華」を目指しました。ぜひこの機会にご堪能ください。

こだわりのピリ辛あんと5種類のたっぷり具材で仕上げた「豚玉あんかけ飯」

■豚玉あんかけ飯

価格：648円（税込699.84円）

発売日：5月5日（火）～順次

販売エリア：北海道

具材は、道産の豚もも肉と卵炒めに、玉ねぎやきくらげ、ねぎを使用。玉ねぎの甘みや、きくらげのコリッとした食感、ねぎの香りでアクセントを加えた、飽きのこない味わいの一品です。

担当者コメント

北海道で親しまれている“あんかけ文化”を、より気軽に楽しめる商品として形にしました。北海道産の豚肉をはじめ、具材それぞれの食感やあんとの相性を検討し、満足感がありながらも食べ進めやすい味わいに仕上げています。

また、道産食材や北海道ならではのメニューを使用した商品には、「北海道」の文字と地図イラストをあしらった“北海道専用包材”を採用しており、売場でも分かりやすいデザインとなっています。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。