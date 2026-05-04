【中国・上海】中国産和牛ステーキ業態の上海1号店が2026年4月26日グランドオープン！

株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社（本社：滋賀県守山市／代表取締役：西野立寛）の100％子会社である

Omigyu Trading Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール）は、中国企業である上海碰深投资有限公司との共同出資により設立した上海喜达聚餐饮管理有限公司を通じて、中国・上海にて和牛ステーキ業態の上海1号店を2026年4月26日にグランドオープンいたしました。

■出店の背景

中華人民共和国は、世界最大級の消費市場として都市部を中心に中間所得層・富裕層が拡大しており、安全性・品質・ブランドストーリーを重視した外食需要が急速に高まっています。特に上海は、日本食および高付加価値外食業態が集積する中国有数の都市であり、和牛をはじめとした高品質な牛肉への関心が非常に高い市場です。一方で、中国においては日本産和牛の輸入が制度上認められていないという市場特性があります。

当社グループはこの環境を踏まえ、中国国内で生産された和牛（中国産和牛）を使用しながら、

・日本式の品質管理

・ブランド思想

・提供価値

を現地に最適化して展開する新たなビジネスモデルを構築しています。

■上海1号店 概要

〈オープン日〉

2026年4月26日

〈所在地〉

中華人民共和国 上海市徐汇区天平路街道 建国西路691号

（地下鉄1号線 衡山路駅1号出口より徒歩約531m）

〈業態〉

大衆和牛ステーキ専門店

■合弁会社による事業展開

本店舗は、以下の合弁会社により運営されます。

〈会社名〉

上海喜达聚餐饮管理有限公司

〈出資者〉

・Omigyu Trading Company Pte. Ltd.（株式会社総合近江牛商社100％子会社）

・上海碰深投资有限公司

〈設立日〉

2025年4月25日

〈所在地〉

中華人民共和国 上海市

〈事業内容〉

外食事業、飲食店舗運営

本合弁会社は、両社の知見と事業基盤を融合し、

中国市場に適した外食ブランドの展開を目的として設立されました。

■今後の展開

株式会社総合近江牛商社グループは、「近江牛を通じて世界中を豊かに」という理念のもと、

シンガポールを拠点とした海外戦略を推進し、現在は世界7カ国に展開を進めており、複数の新規出店プロジェクトも進行中です。 上海1号店を起点に、中国国内での多店舗展開およびブランド構築を進め、さらなるグローバル展開を加速してまいります。

会社情報

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14

事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy

社名：OMIGYU TRADING SINGAPORE PTE. LTD.

所在地：シンガポール

事業内容：海外事業統括、投資、食品輸入・外食事業