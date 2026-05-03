東京のギャルたちが御殿場を町おこし？！東京JK×御殿場JKが“若者目線”で地域の魅力を再発見

株式会社フェリーチェ

この度「#地元ギャップ 町おこしプロジェクト」実行委員会は、10年後の日本をもっと面白く、もっと元気にするために、東京と地方、まったく違う価値観を持つ高校生たちが出会い、その“化学反応”から新しい未来を生み出すプロジェクトを始動いたしました。

第1弾は「東京のギャルが、御殿場を変える？」

【開催日】5月10日（日）9時30分～19時30分

東京都目黒区にあるBLEA学園女子高等部の生徒が、静岡県御殿場市の御殿場高校を訪問。一見まったく異なる世界で生きる女子高生たちが出会い、互いの価値観をぶつけ合いながら、御殿場の魅力を“今の時代の言葉”で再発見していきます。

体験内容例：

・東京JK×御殿場JK 初対面

・勝又製茶でお茶摘み

・自豊暮でランチ

・セリザワマルシェでイチゴ狩り、ミニトマト収穫などのリアルな地方体験

・SNSハッシュタグ企画（#地元ギャップ など）

・御殿場を舞台にした動画制作＆発信

・きょてんばで成果発表会など

※体験して終わりではなく、発信までやるのが本プロジェクトの特徴です。

勝又製茶セリザワマルシェ

【BLEA学園とは…】

BLEA 学園は、美容、保育、芸能、アパレル業界と共に“即戦力となる人材育成”を行っている学校です。「LOVE YOURSELF MORE！～自分をもっと好きになる。」をコンセプトに掲げ、学生一人ひとりが自分自身の価値や可能性を肯定しながら、その可能性を最大限に広げていくことを目指しています。今回このプロジェクトに高校 3 年生の 5 人が参加しています。

BLEA学園

BLEA学園

【御殿場高校とは…】

静岡県御殿場市にある静岡県立御殿場高等学校。富士山麓の自然環境を生かした学校生活と、部活動・進路実績の両面で地域の中核的な高校として知られている。今回このプロジェクトに高校3年生の5人が参加しています。

【プロジェクトの背景】

この企画の目的は、単なる交流ではありません。

１. 地方の魅力を、若者の視点で再編集し、発信すること

２. 非日常体験を通じて、高校生の視野と未来の選択肢を広げること

地方には魅力がある。でも、それが“伝わっていない”。都会には発信力がある。でも、“リアルな体験”が不足している。この2つを掛け合わせたとき、新しい価値が生まれると確信しています。

（きっかけ）

御殿場の魅力をもっと広めたいと考える地元有志、渋谷を拠点に新たなコンテンツビジネスを企画するチームが2025年に出会い、意気投合したことがきっかけで企画がスタート。企画のキーワードとして上がったのが、「御殿場の魅力発信」「都心と地方をつなぐ」「学び」でした。これらのキーワードを加味しながら、関わるすべての人に新たな感動や体験をもたらすものを追求し、辿り着いた企画です。

【今後の展開】

＊2026年5月 第一弾開催：

BLEA学園女子高等部生徒の御殿場訪問・御殿場高校生徒との初顔合わせ

＊2026年夏以降（調整中）：

御殿場の女子高校生が東京を訪れ、BLEA学園で美容やメイクを学び、新大久保など“今一番行きたい場所”を巡る予定です。*現時点では、生徒たちの体験の様子をYoutubeにて配信予定。“地方創生×Z世代×リアル体験”の新しい形として展開していきます。

【#地元ギャップ 町おこしプロジェクト実行委員会】

鈴木 祐太郎

（株）UTRコーポレーション 代表取締役

企業コンサルティング、官民連携事業を推進。一般社団法人御殿場青年会議所メンバーとして、地域活動にも従事。ビジョンは「御殿場を挑戦あふれる街に」。御殿場の魅力をSNSで発信中。

相川 真紀

（株）フェリーチェ 代表取締役

放送作家として、ニュース・情報・バラエティなど幅広い番組づくりに携わる。「どうしたら面白く伝わるか」「どうしたら人の心が動くか」を考えることを得意とし、テレビ番組の企画・構成で培った経験を活かして、PR、動画制作、イベント、教育、美容、エンタメなどさまざまな分野で企画を展開している。

森 偲道

岡山県出身。渋谷の企業で地域連携・企画開発に従事。地方創生を軸に、廃材活用や福祉課題に取り組み、都市と地方をつなぐプロジェクトを企画・推進している。

熊田 葉月

ライター、コンテンツプロデューサーとして、メディアでの記事執筆、PR、イベントの企画などを手掛けている。

*本件に関して、取材等可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当 熊田 葉月

kumada.hazuki@gmail.com