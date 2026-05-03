5月8日（金）より「榎原依那×TacoBell」コラボメニューが登場

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社TBJが運営する、アメリカ発のメキシカン・ファストフード「TacoBell（タコベル）」は、2026年5月8日（金）より、榎原依那さんとのスペシャルコラボレーションメニュー「アルポテセット」を全国のタコベル店舗にて期間限定で販売いたします。

■榎原さんの「タコベル愛」から生まれた新体験

本企画は、「タコベルのメキシカンポテトが一番好き！」というほど日常的にタコベルをご愛顧いただいている榎原さんの「自分だけの最高な組み合わせを形にしたい」という想いを、ブランドの枠を超えて実現。タコベルとして初となる、食事とアルコールを同時に楽しめるコラボセットが完成いたしました！

■商品概要：「アルポテセット」について

・「自分好みにカスタマイズ」シャカシャカ・メキシカンポテト

タコベルのメニューの中でも特に榎原さんが愛してやまない「メキシカンポテト」を採用。タコベル特有のメキシカンシーズニングを別添えでご用意しましたので、まずは袋に入れて思いっきりシェイク！パンチの効いた濃い味を楽しむもよし、スパイシーな香りを軽く楽しむもよし。まさに「自分専用」の味わいを楽しめる一品です。

・「お酒と相性抜群」ミニケサディヤ

ポテトとカクテルだけでは少し物足りない……そんな時にぴったりの「ミニケサディヤ」をセットに加えました。小ぶりながらもチーズのコクと旨味が凝縮されており、お酒のお供として最適な「ちょうどいい量」を追求。最後まで飽きることなく、至福のペアリングをお楽しみいただけます。

・「コラボ初のアルコール入り」ウォッカ×ジンジャーエール

榎原さんが日常的に愛飲しているウォッカをベースにしたカクテルをセレクト。スパイシーなメキシカンポテトと、ミニケサディヤの濃厚な味わいを引き立てる、爽やかでキレのある一杯に仕上げました。

【商品概要】

商品名：アルポテセット

価格：税込1,400円

販売期間：2026年5月8日(金)～2026年7月8日(水)

販売店舗 ：全国のタコベル店舗

■「1日店長」に就任！全国2都市でイベント開催決定

今回のコラボレーションを記念し、榎原依那さんがタコベルの「1日店長」に就任するスペシャルイベントの開催が決定いたしました。

本イベントは、榎原さんが店頭に立ち、お客様へ直接「アルポテセット」をお渡しする特別な機会となります。また、タコベルでのイベント開催は今回が大阪初進出となります。東京・渋谷、そして大阪・梅田の2拠点にて、熱気あふれる時間をお届けします。

＜開催日時＆場所＞

・2026年5月29日（金） 17:00～19:00

タコベル渋谷道玄坂店

・2026年6月5日（金） 17:00～19:00

タコベル阪急三番街店

＜実施内容＞

榎原依奈さんが「1日店長」として店頭に立ち、コラボ商品「アルポテセット」をファンの皆様へ直接手渡しさせていただきます。

※詳細は決定次第、公式SNS等で随時お知らせいたします。

■榎原依那

大阪府出身。seju所属。2024年にグラビアデビュー。端正なルックスとバランスの取れたスタイルで注目を集め、各種週刊誌や月刊誌のグラビアページを中心に出演を重ねる。デビュー以降は表紙起用も増え、“グラビア界の新星”として急速に存在感を高めている。

近年はテレビ番組やWEB配信コンテンツ、イベント出演など活動の幅を広げており、グラビアにとどまらない多方面での露出を展開。落ち着いた雰囲気と自然体な受け答え、親しみやすいキャラクターで支持を集めている。

グラビアを軸としながらも活動領域を着実に広げており、今後さらなる活躍が期待される注目のタレントである。

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

「タコベル」は、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られる「タコベル」のフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなっています。

【広がる！Taco Bell (タコベル) のおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドームシティ店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で現在10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：檜垣 周作

▪事業内容：メキシカン・ファストフードブランド「Taco Bell」の運営

▪公式URL : https://tacobell.jp/

Facebook : http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram : @TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X : @TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店 東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店 東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店 東京都江東区有明2-1-8 2F

本件に関するお問い合わせ

▪担当：鈴木・張

▪Tel : 03-6311-8894 / Mail : tbj@tacobell.jp