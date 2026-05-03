『名探偵プリキュア！』の音楽ライブが10月3日(土)パシフィコ横浜国立大ホールにて開催決定！！／アンケート回答者最速先行も本日スタート！

株式会社マーベラス- 開催概要

タイトル

名探偵プリキュア！LIVE2026 キュアット熱唱！はなまるShowtime☆



開催日時

2026年10月3日（土）

ひらめきDay公演 開場 12：00 ／ 開演 13：00

ミステリーNight公演 開場 17：00 ／ 開演 18：00



開催場所

パシフィコ横浜 国立大ホール

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１－１

（https://www.pacifico.co.jp/）

公演によって内容が異なります。

4歳以上はチケットが必要となります。

4歳未満のお子さまは、保護者の方のお膝の上でのご鑑賞の場合は料金をいただいておりませんが、お席をご利用になる場合は別途チケット料金が必要です。

上記の公演概要、出演者等は変更となる場合があります。

主催：名探偵プリキュア！LIVE製作委員会

企画：マーベラス

- 出演者

千賀光莉 本渡楓 東山奈央

石井あみ 熊田茜音 増井優花

- 券種・料金

―――――――――――

指定席 ：\9,800(税込)

スペシャルCD付指定席 ：\13,000(税込)

親子ペア指定席 ：\15,000(税込)

親子ペアスペシャルCD付 ：\18,200(税込)

親子トリプル指定席 ：\23,500(税込)

親子トリプルスペシャルCD付：\26,700(税込)

2公演通しプレミアム指定席 ：\29,700(税込)



※スペシャルCDは公演ごとに内容が異なります。

※ひらめきDay公演：親子席は1階前方エリアになります。

※ミステリーNight公演：親子席は2階席エリアになります。

★2公演通しプレミアム指定席

・2公演通しプレミアム指定席（オリジナルグッズ＆スペシャルＣＤ２種付き） 29,700円（税込）

※スペシャルCD昼夜2種＆2公演通しプレミアム指定席専用オリジナルグッズ付

※２公演通しプレミアム指定席についているスペシャルCDは、一般席・親子席のスペシャルCDと同じもの（2種）をお渡しします。

※電子チケットのみとなります。

＜２公演通しプレミアムチケット専用オリジナルグッズ＞

はなまる満点！BIGタオル

※非売品グッズです。

※デザインは後日発表しますのでお楽しみに！

※グッズはライブ公演当日、会場にてお渡しします。

★スペシャルCD

後日お知らせ！お楽しみに！

- チケット先行情報

〇アンケート回答者最速先行抽選

受付期間 2026年5月3日（日）12：00～5月10日（日）23：59

当落確認 / 当選入金期間 2026年5月14日（木）15：00～5月18日（月）23：59

※過去のプリキュアライブ・イベントでの来場者アンケートにお答えいただいた方限定の先行抽選となります。

同一公演内で2枚まで（親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで）申込できます。

〇DVD vol.1先行抽選

受付期間 2026年6月24日（水）12：00～7月15日（水）23：59

当落確認 / 当選入金期間 2026年7月18日（土）15：00～7月21日（火）23：59

※2026年6月24日発売『名探偵プリキュア！』DVD vol.1購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで（親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで）申込できます。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/av/11045/)

〇ボーカルアルバムCD先行抽選

受付期間 2026年7月29日（水）12：00～8月12日（水）23：59

当落確認 / 当選入金期間 2026年8月15日（土）15：00～8月19日（水）23：59

※2026年7月29日発売『名探偵プリキュア！ボーカルアルバム』購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで（親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで）申込できます。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/11081/)

- 最新情報は公式ホームページ＆公式Xをチェック！

「名探偵プリキュア！LIVE2026 キュアット熱唱！はなまるShowtime☆」

公式ホームページはこちら▽

https://www.marv.jp/special/precure_live/



「プリキュアライブ」公式Xはこちら▽

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- 「名探偵プリキュア！」音楽＆映像商品情報

■『名探偵プリキュア！』ボーカルアルバム

https://www.marv.jp/titles/mc/11081/

■『名探偵プリキュア！』オリジナル・サウンドトラック1 プリキュア・スターディテクティブ・サウンド!!

https://www.marv.jp/titles/mc/11027

■『名探偵プリキュア！』主題歌シングル

https://www.marv.jp/titles/mc/11013

■『名探偵プリキュア！』Blu-ray＆DVDシリーズ

https://www.marv.jp/news/article/11725

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