なかよし６月号は『魔法練習生リリ・ラズベリー』が表紙＆巻頭カラー！　ふろくは#マホリリのかわいすぎる「マジカル★リバーシ」♪

株式会社講談社

たくさんのエール、ありがとう！ 大人気の夢と冒険のマジカル学園ストーリー『魔法練習生リリ・ラズベリー』（遠山えま）が表紙＆巻頭カラー＆ふろくで登場！ 夢をあきらめない魔女っ子リリにみんなが夢中★ 待望のコミックス１.巻は5月13日（水）発売！

■ふろくは「『魔法練習生リリ・ラズベリー』マジカル★リバーシ」！

クロウとスワンのリバーシ合戦、いざ勝負！ モチーフが散りばめられたスペシャルデザインのリバーシがふろくで登場♪ リバーシ盤にはリリが通うスキエンティアの校章、コマの柄はクロウ（カラス）とスワン（白鳥）がプリント！ 作中と同じように2クラスの対決ができちゃう★

お友達のお家で遊ぶときに持ち運び便利な、コンパクトで軽い紙製♪

■伝説のクッキング・ラブストーリー、後編掲載！

『キッチンのお姫さま ワン・モア・プレート！』（漫画：安藤なつみ 原作：小林深雪）はいよいよ後編！ 高校生レストランで氷の女王からの厳しいチェックに大苦戦、そのうえ恋人の大地は秋からイギリスへ留学することなって、なにもかもうまくいかないナジカは…!? 感動がいっぱいの最終回、見逃せない！ さらに、レシピコーナー「キッチン・パレス」も特別復活！

■超期待の10代ルーキー・スペシャル読みきりで登場！

唯一の居場所・新聞部廃部の危機を救うには、大スクープをとるしかない――。西之瀬イトマが送るハートフル読みきり『声に乗せてファンファーレ』。泉が取材を申し込んだのは、ミステリアスで近寄りがたい美少女・宇塚で…？ 勇気を出して一歩踏み出すことのまぶしさが胸を打つ、渾身の青春ストーリー！

■絶★好★調なスーパー連載陣！

スパイスと話せたら、世界はこんなに美味しくなる――。スパイスのおばけが見えて話せる少女・雨と、たくさんの個性的なスパイスたちがおりなすハートフルコメディ『雨とおしゃべりな香辛料』（天道グミ）はカラー扉付き！ 今回の主役は…ピリリと辛い「山椒」★ 描き下ろしイラスト使用のクリアカードが初版限定で封入されるコミックス１.巻は、５月13 日（水）発売！

２０周年イヤーの『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』（PEACH-PIT）。浅草花やしきとのコラボレーションイベント「花なり花やしき」は、２０２６年５月１３日（水）よりスタート！ 謎解きラリーやオリジナルグッズ販売など、スペシャルイベントが盛りだくさん！ 詳しくはイベントHP （https://www.hanayashiki.net/events/event/shugochara/(https://www.hanayashiki.net/events/event/shugochara/)）へ♪

さらに、第81回なかよし新人まんが賞受賞作『響奏して』（さつき滉）を掲載！

まんがもふろくも、あなたをトリコする魔法であふれてる★

「なかよし」6月号は、5月2日（土）発売！

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■「なかよし」６月号

2026年５月２日（土）発売

価格660円（税込）

▼詳しくはこちらのサイトをチェック！

・公式サイト「なかよし」

https://nakayosi.kodansha.co.jp/(https://nakayosi.kodansha.co.jp/)

・公式X「なかよし編集部」

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