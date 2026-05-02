SNS破億次！用日語聊日本爆紅「旋轉藝術」，線上日語新教材登場！/ SNSで1億回再生！「ろくろアート」を日本語でディスカッション｜Native Camp Japanese 新教材登場

株式会社ネイティブキャンプ

株式会社NativeCamp（總部位於東京都澀谷區，代表取締役社長：谷川國洋）所提供的線上日語會話服務「Native Camp Japanese」，此次於人氣教材「Daily Topic（每日話題）」中，新筯了以日本傳統工具「轆轤（ろくろ）」為主題、充滿創意的全新藝術教材。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび人気教材「デイリートピック」に、日本の伝統的な道具である『ろくろ』を使った斬新なアート作品をテーマにした新教材を追加しました。

佇 Native Camp Japanese，無論佗位、隨時隨地、無次數限制，攏可以免預約上日本話線頂課程。

與傳統依照上課次數計費的日語學習平台不同，Native Camp Japanese 採用定額制，全天24小時、一年365天，無需預約，且一天可上多堂課，憑藉其高性價比與便利性，廣受全球日語學習者支持。

線上日語教學平台「Native Camp Japanese」近日推出了全新教材，主題為讓畫在旋轉圓盤上的圖案彷彿施了魔法般動起來的「陶輪藝術（Rokuro Art）」。

您知道當日本傳統工具「陶輪」與現代藝術融合時，會產生怎樣的化學反應嗎？

本教材首先透過觀看新聞影片，帶領學員進入一個神奇的世界--只要在旋轉的圓盤上添上幾筆線條，原本靜止的圖案就會栩栩如生地舞動起來。這種獨特的創作風格在社群媒體（SNS）引發廣泛熱議，甚至有影片播放次數超過 1 億次，受到全球矚目。

這項藝術最大的特色在於「畫在白板上」。這份可以在現場「擦拭」與「重畫」的創新想法，被介紹為作品最有趣、最引人入勝的核心亮點。在影片中，學員可以看到角色輕快地行走，或是無數的鐵鎚紛飛亂舞，親身體驗由旋轉帶來的動態視覺震撼。

觀看完影片後，學員將與老師進行討論，練習「將感悟化為言語」。教材中準備了多元的討論項目，包含以下核心提問：

１. 將視覺上的趣味性語言化 針對「光是旋轉就能讓畫作動起來的機制」分享心得。補充傳達驚喜感所需的詞彙量，培養描述複雜視覺效果的能力。

２. 將想像力具象化的「自我表達」進階練習 針對「如果由您親自創作，會想加入什麼主題或動作？」這一問題展開構思。藉由用日語邏輯性地構建具體的故事或概念，挑戰更高階的自我表達。

除此之外，教材還根據學習者的程度與興趣準備了各式各樣的問題。學員能在享受日本創意文化的同時，體驗更深層次的日語溝通。

歡迎把握機會，在 Native Camp Japanese 透過「陶輪藝術」開啟一場充滿驚奇的日語體驗之旅！

該教材：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/page-detail/2/20092(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/page-detail/2/20092)

【什麼是《每日話題 / Daily Topics》？】

・觀看影片＋討論形式的課程

在課程一開始會觀看約1分鐘的影片，之後與講師進行討論。《Daily Topics》涵蓋娛樂、商業、動畫等各種主題，每天都有新內容更新，讓學習者能持續有趣地學習日語。

・接觸實用的日語

您可以學到日本人日常生活中實際使用的自然語言。

【推薦對象】

・想透過 YouTube、電影、日劇、動畫等影片快樂學習的人

・日語初學者，想熟悉實用短語與表達方式的人

・已完成課本學習，想進一步掌握真實語言的進階學習者

・喜歡動畫，希望透過喜愛的作品快樂學習的粉絲

・想透過討論練習口說能力的人

教材總覽：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/daily_topics(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/textbook/daily_topics)

Native Camp Japanese 未來也將持續全力支持日語學習者的成長，並致力於開發符合需求的教材以及培養優秀的講師團隊。

Native Camp Japanese 顛覆你的日語學習體驗！7 天免費試用活動延長中！現在註冊，即可享受7天免費試用，並獲得1500元台幣的金幣！

獨家入會優惠：凡透過 專屬優惠連結(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/?cc=prtimes_zh-tw2) 完成新用戸註冊，即可獲得 1500 元台幣的金幣。

活動期間：2026年5月1日（星期五）00:00 ～ 2026年5月31日（星期日）23:59

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw(https://ja.nativecamp.net/zh-tw)

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さにより、世界中の日本語学習者から支持を得ています。

オンライン日本語レッスンサービス「Native Camp Japanese」では、このたび、回転するボードに描かれた絵がまるで魔法のように動き出す「ろくろアート」をテーマにした新教材を追加いたしました。

日本の伝統的な道具である「ろくろ」が、現代のアートと融合したとき、どのような化学反応が起きるかをご存知でしょうか？

本教材は、まずニュース映像を視聴し、回転する丸いボードに線を加えていくことで、絵が生き生きと動き出す不思議な世界に迫ります。このユニークな制作スタイルはSNSでも大きな話題を呼び、中には再生回数が1億回を超える動画もあるほど、世界中から注目を集めています。

このアートの最大の特徴は、「ホワイトボードに描かれている」という点です。描いたものをその場で「消すことができる」「書き直せる」という新鮮なアイデアが、この作品の最も面白いポイントとして紹介されています。映像内では、キャラクターがウキウキと歩き出したり、無数のハンマーが乱れ飛んだりと、回転がもたらすダイナミックな動きを体験することができます。

動画視聴後は、講師とのディスカッションを通じて「感じたことを言葉にする」練習へと進みます。教材には、以下のような問いかけをはじめとする多彩なディスカッション項目が用意されています。

１.視覚的な面白さを言語化する 「回すだけで絵が動いて見える仕掛け」について感想を共有します。映像から得た驚きを伝えるために必要な語彙を補強し、複雑な視覚効果を説明する力を養います。

２.想像力を形にする「自己表現」へのステップアップ 「自分でアートを作るなら、どんなテーマや動きを入れたいか」という問いに対し、自身のアイデアを膨らませます。具体的なストーリーやコンセプトを日本語で論理的に組み立てることで、より高度な自己表現を目指します。

この他にも、学習者のレベルや関心に合わせた様々な質問が用意されており、日本のクリエイティブな文化を楽しみながら、一歩踏み込んだ日本語コミュニケーションを体験できる内容となっています。

この機会にぜひ、Native Camp Japaneseで、驚きに満ちた「ろくろアート」の世界を日本語で体験してみませんか。

該当教材：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/20092(https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/20092)

【デイリートピック（Daily Topics）とは？】

・動画視聴＋ディスカッション形式のレッスン

レッスンの冒頭で約1分間の動画を視聴し、講師とディスカッションを行います。エンタメ、ビジネス、アニメなど、幅広いテーマが揃っており、毎日新しいコンテンツが追加されるため、飽きることなく学習を続けることができます。

・実践的な日本語に触れられる

日本人が日常的に使う生きた日本語を学ぶことができます。

【こんな方におすすめ！】

・YouTubeや映画、ドラマ、アニメなど、動画を活用して楽しく学びたい方

・日本語初心者で、実用的なフレーズや表現に慣れたい方

・教科書学習を終え、次のステップとしてリアルな日本語を身につけたい上級者の方

・アニメファンで、好きな作品を通じて楽しく学びたい方

・ディスカッションを通してスピーキング力を磨きたい方

教材：https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics(https://ja.nativecamp.net/textbook/daily_topics)

Native Camp Japaneseは、今後も日本語学習者の成長を全力でサポートし、ニーズに合った教材やサービスの提供に努めてまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20 分のコインをプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年5月1日(金)00:00 ～ 2026年5月31日(日)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)