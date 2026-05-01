【LIMITED EDITION】ストリートパジャマブランド「Chill ST」ハワイ発祥「Lilly&Emma」とのコラボアイテムが日本上陸表参道ヒルズ店にて5/15より数量限定発売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

ストリートパジャマブランド「Chill ST/チルスト」(以下Chill ST)を運営する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、株式会社P.M.A.トライアングル（所在地：東京都千代田区）が運営するハワイ発祥のアパレルブランド「Lilly&Emma」とのコラボアイテムを、5月15日(金)より表参道ヒルズ店で数量限定発売いたします。本商品は、ハワイにて先行発売を行っており、多くのお客様から国内販売を望む声をいただき、日本国内での展開が決定しました。

｜特設ページ：https://chill-st.com/blogs/pick-up/hawaii-collab

Chill STは、新ジャンル“ストリート×パジャマ”ブランドとして、快適さと外出できる見た目を両立した、新しい日常着を提案しています。「街に出かけられるパジャマ」をコンセプトに、家と外の境界をなくす服として、多忙な現代人のライフスタイルをスマートかつリラクシーにアップデートするアイテムを展開しています。

この度、ハワイの風を感じるリゾートアイランドファッションを展開するLilly & Emmaとのコラボアイテムを5月15日(金)より表参道ヒルズ店で数量限定発売いたします。両ブランドが大切にする「自然体で、飾らない心地よさ」という価値観が共鳴し、本コラボレーションが実現しました。

本商品には、薄手のパイル糸をハイゲージで丁寧に編み立てた生地を使用。とろけるような肌ざわりで、心身ともにリラックスできる着心地を実現しています。接触冷感に加え、通気性・吸湿性にも優れており、暑さを軽減しながら涼しく快適な状態をキープします。デザインは、Lilly & Emmaのスピリットである「FEEL ALOHA」のロゴとChill STのロゴを同色で刺繍し、さりげないアクセントに。フーディーとパンツのドローコードには、ブランドカラーである“ライム”を採用しています。日常からリゾートまで、シーンを問わず活躍するコレクションです。カラーはPale Pink・Pale Blue・Charcoal Grayの3色、サイズはS・M・Lの3サイズ展開です。

■Chill ST×Lilly&Emma 商品詳細

｜展開カラー：Pale Pink/Pale Blue/Charcoal Gray、サイズ：S/M/L

Light Pile Tee《Lilly&Emma Collab》/\11,000Light Pile Hoodie《Lilly&Emma Collab》/\17,600Light Pile Shorts《Lilly&Emma Collab》/\12,100Light Pile Pants《Lilly&Emma Collab》/\16,500

■Chill ST 表参道ヒルズ店 詳細

営業時間：11:00～20:00

住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館B2F

■Chill ST とは

「街へ出かけられるパジャマ」をコンセプトにしたアパレルブランド「Chill ST」は、家と外の境界をなくす服として、多忙な現代人のライフスタイルをスマート＆リラクシーにアップデートするために誕生しました。“快適さ”と“外出できる見た目”を両立したパジャマを展開しています。

公式HP：https://chill-st.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/chillst_official

■Lilly&Emma とは

Lilly & Emmaは、ワイキキ・カラカウア通りに2014年12月にオープンした、リゾート・アイランド・ファッションのワードローブから生まれたアパレルブランドです。ハワイの豊かな自然とアロハスピリッツを感じさせるアイテムを展開しています。

公式Instagram： https://www.instagram.com/lilly_emma_hawaii/

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-17晴花ビル3F