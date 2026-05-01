スケッチャーズのセーフティシューズから新作モデル登場！タレントのユージがスケッチャーズの広告に

SKECHERS JAPAN G.K.ユージさんを起用したSkechers Work(TM)の広告ビジュアル

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置く The Comfort Technology Company(R) の「SKECHERS（スケッチャーズ）」は、全米のワークカテゴリーを牽引する「Skechers Work(TM)（スケッチャーズ ワーク）」のセーフティシューズラインの2026年春夏新作広告にタレントのユージさんを起用し、2026年5月1日（金）より広告ビジュアルと動画の公開を開始いたします。

今回のオファーについて、ユージさんは次のようにコメントしています。

「セーフティシューズは、僕にとってはただの靴ではなく、職人として生きていた頃の象徴のような存在です。今回のお話をいただいた瞬間、また現場に戻れるような気持ちになり、胸が熱くなりました。原点に触れられる仕事は多くないので、本当に光栄でした。」

スケッチャーズのワークシューズは、エッセンシャルワーカーをはじめ、医療従事者、飲食業、建設業など、幅広い現場で働く方々のために開発されました。日本では2022年3月より全国のスケッチャーズ ストア（一部店舗を除く）で展開を開始し、昨年8月にはセーフティシューズラインが発売され、ホームセンターでも展開をスタートするなど、存在感を高めています。

防滑性や帯電防止加工、先芯入りなど、怪我のリスクが伴う多様な作業環境に対応する機能を備えているほか、快適性にもこだわった設計が特長です。手を使わずスムーズに着脱できる「Skechers Hands Free Slip-ins(R)（スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ）」や、通気性に優れたインソール「Skechers Air-Cooled Memory Foam(TM)（スケッチャーズ エアクールド メモリーフォーム）」など、独自のコンフォートテクノロジーを採用し、安全性と快適性を両立した一足を提供します。

また、セーフティシューズとは思えないファッション性の高いデザインも魅力で、作業現場だけでなくライフスタイル ファッションに自然に馴染む汎用性の高さが支持されています。

今回の撮影でセーフティシューズを履いたユージさんは、「通気性やハンズフリー スリップインズの便利さはもちろん、軽さにも衝撃を受けました。現場で一日仕事していると体力が奪われてしまいます。このシューズなら、あの頃の自分だったらもっと動けたし、もっと集中できたと思います。」とその軽量性にも高い評価を寄せています。

ユージさん着用モデル

スケッチャーズ スリップインズ ワーク スリップレジスタント グライドステップ アルタス

発売日：2026年5月1日（金）

品 番：200452J

カラー：グレー/チャコール

価 格：19,690円（税込）

スケッチャーズ スリップインズ ワーク トランスポーター ライト - ベン

発売日：2026年6月予定

品 番：200262J

カラー：レッド/ブラック

価 格：18,150円（税込）

スケッチャーズのセーフティシューズラインは、JSAA認定 普通作業用「A種」プロスニーカー(R)として認定されています。ユージさん着用モデルは、2026年5月1日（金）および2026年6月より、スケッチャーズ公式通販サイト、スケッチャーズ直営店（一部店舗を除く）、全国のスケッチャーズ取扱いホームセンター（一部店舗）にて販売開始いたします。

JSAA認定 普通作業用『A種』プロスニーカー(R)

つま先保護性能や表底のはく離抵抗基準により認定された普通作業用「A種」プロスニーカー(R)は、日本保安用品協会制定のプロテクティブスニーカー規格に基づき、公的試験機関で性能テストを行っています。この試験をすべてクリアした製品に型式認定合格証明票（型式認定タグ）が付与されます。

Profile

ユージ

MC、タレント、モデル、ラジオDJとして幅広く活躍。朝のラジオ番組『ONE MORNING』（TOKYO FM/JFN全国38局ネット）のメインパーソナリティや、情報番組「ゴゴスマ」（CBCテレビ／TBS系列局）でレギュラー出演するなど、メディア出演多数。4児の父として育児にも奮闘中。

SKECHERS U.S.A., Inc.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くコンフォートテクノロジーカンパニーのスケッチャーズ(ニューヨーク証券取引所：SKXSKX)は、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェア、アクセサリーをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する約5,300の小売店、当社の公式通販サイトを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は完全所有の子会社、合弁会社、及びディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しています。



スケッチャーズ 公式通販サイト：https://www.skechers.jp

Facebook：https://www.facebook.com/SkechersJapan

Instagram：https://www.instagram.com/skechersjapan





【商品に関する問い合わせ先】

スケッチャーズジャパンお客様コールセンター

TEL：0120-056-505(平日10：00～18：00)