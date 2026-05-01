『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！ テニプリサプライズ☆サミット』許斐 剛先生描き下ろしイベントキービジュアルが解禁！

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漫画『テニスの王子様』は、1999年より「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始。青春学園中等部テニス部に所属する、主人公・越前リョーマと仲間たちの成長と熱い戦いを描き、多くの読者を魅了してきました。その後、舞台を世界へと広げた続編『新テニスの王子様』を2009年より「ジャンプSQ.」にて連載開始。日本代表として選ばれた中学生たちが高校生とともに、世界の猛者を相手にさらなる進化とドラマを生み出し続けています。

長きにわたり愛され続けてきた本シリーズは、ついにその物語に幕を下ろします。27年にわたり作品を支えてくださったファンの皆様へ感謝を伝える場として、2026年7月19日(日)に許斐 剛先生も登壇するイベント『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット』が開催されます。

この度、本イベントのキービジュアルが解禁！なんと、許斐 剛先生描き下ろしビジュアルとなります！

また、本イベントのゲストは許斐 剛先生の他、皆川純子（越前リョーマ役）、置鮎龍太郎（手塚国光役）、近藤孝行（大石秀一郎役）、甲斐田ゆき（不二周助役）、諏訪部順一（跡部景吾役）、木内秀信（忍足侑士役）が出演。MCは川本 成（河村 隆役）、小野坂昌也（桃城 武役）の2名が務めます。

オフィシャル先行チケットは2026年5月1日(金) 18:00より受付がスタートします。ぜひこの豪華イベントに奮ってご応募ください。

『原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！テニプリサプライズ☆サミット』概要

イベント名 ：原作『テニスの王子様』シリーズ完結記念！ テニプリサプライズ☆サミット

開催日時 ：2026年7月19日(日)14:00開場 15:00開演

開場 ：東京国際フォーラムホールA

チケット料金 ：7700円(税込)

特設サイト ：http://tenipuri.jp/surprise-summit/

＜出演＞

ゲスト：許斐 剛先生、皆川純子（越前リョーマ役）、置鮎龍太郎（手塚国光役）、

近藤孝行（大石秀一郎役）、甲斐田ゆき（不二周助役）、

諏訪部順一（跡部景吾役）、木内秀信（忍足侑士役）

MC ：川本 成（河村 隆役）、小野坂昌也（桃城 武役）

＜チケット応募方法＞

オフィシャル先行(抽選)

受付期間 ：2026年5月1日(金) 18:00 ～ 5月17日(日) 23:59

当選・入金期間：2026年5月20日(水)15:00 ～ 5月24日(日)23:00

応募URL ：https://l-tike.com/tenipuri-summit2026/

《アニメ公式サイト》http://tenipuri.jp

《アニメ公式X》@shintenianime

《アニメ公式YouTube》https://www.youtube.com/c/アニメ新テニスの王子様オフィシャルチャンネル(https://www.youtube.com/c/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%96%B0%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%8E%8B%E5%AD%90%E6%A7%98%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)

(C)許斐 剛／集英社

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト