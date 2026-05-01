【設備保全DX】第２回［関西］スマート工場 EXPOに次世代設備保全クラウド「M2X」ブースを出展

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）（以下「当社」）は、2026年5月13日（水）～15日（金）にインテックス大阪で開催される「第２回［関西］スマート工場 EXPO」に出展いたします。会場では当社が提供する現場にとけ込む次世代設備保全DXクラウド「M2X」をご紹介いたします。

製造現場では、点検記録や故障対応の管理が紙・Excelに依存し、ベテラン担当者の属人的なノウハウに頼らざるを得ない現場が今なお多く見られます。「記録作業に追われ、本来の保全業務に時間を割けない」「IoTやスマート化を検討しているが、何から始めればいいかわからない」といった声を多くいただいてきました。

M2Xは、そうした課題を抱える製造現場に寄り添い、点検記録・故障対応・部品管理を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。ブースでは担当者が来場者の現場課題をお伺いしながら、機能デモや導入事例をご紹介いたします。設備保全のペーパーレス化・DX推進・稼働率向上にお取り組みの方は、ぜひお気軽にブースへお越しください。

【展示会概要】

展示会名：第２回［関西］スマート工場 EXPO（［関西］ファクトリーイノベーションWeek2026内）

会期：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

会場：インテックス大阪

小間番号：6号館A K46-22

展示会サイト：https://www.fiweek.jp/osaka/ja-jp.html

【現場にとけ込む設備保全DXクラウド『M2X』】

現場にとけ込む設備保全DXクラウド『M2X』は、設備保全業務を一気通貫で効率化するクラウドシステムです。日々の点検活動やトラブル時の対応、部品管理等を効率化し、業務生産性と稼働率の向上を実現します。

【主な導入企業（一部）】

レンゴー株式会社、ノリタケ株式会社、株式会社タチエス、株式会社栗本鐵工所、日鉄精圧品株式会社、株式会社丸五、株式会社伊藤園、株式会社ロッテ、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社、イオンフードサプライ株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、シマダヤ東北株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社、株式会社MAEほか

【M2Xについて】

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備メンテナンスクラウドシステムの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

サービスサイト： https://m2xsoftware.com(https://na2.hubs.ly/H05dVPV0)