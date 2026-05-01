d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリが700万ダウンロードを突破

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」という）は、2026年５月１日（金）、d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ（以下「当社アプリ」という）の累計ダウンロード数が700万件を突破したことをお知らせいたします。

2025年５月にダウンロード数が600万ダウンロードを突破して以降、約１年で100万ダウンロード増加し、このたび累計700万ダウンロードを突破しました。2026年２月には、預金口座数は900万口座に到達しており、口座数・アプリダウンロード数ともに着実に伸長しています。

2025年10月１日（水）には、株式会社NTTドコモ（以下「ドコモ」）の連結子会社となり、ドコモおよび三井住友信託銀行株式会社による共同経営体制へ移行しました。これに伴い、ドコモグループの銀行としてサービスブランドを「d NEOBANK」に刷新するとともに、アプリアイコンやアプリ内画面の一部を変更するなど、ブランド統一に向けたアップデートを実施しております。

さらに、次世代のデジタルバンク体験の実現に向けて、生成AIを活用したジェネレーティブUI「NEOBANK ai」のベータテストを開始しており、お客さまからのフィードバックをもとに、より直感的でパーソナライズされた金融体験の提供を目指しています。

引き続き、付加価値の高いサービスとより良い取引体験の提供に向けて、日々改善に努めてまいります。

当社アプリの特長

- アプリをつかってお申込みから最短５分で口座開設完了いつでもどこでも24時間アプリから口座開設が可能です。 マイナンバーを使った本人確認であれば、お申込みから最短５分（*1）で口座開設が完了します。- パスワードレスで安心＆快適に国際標準規格FIDO準拠の「スマート認証NEO」・「アプリ連動型SMS」等のFace ID（*2）や指紋認証などの生体認証、不正防止対策を実施しており、生体認証でログインやお取引が可能です。第三者の不正ログインを防ぎ、安全にお取引いただけます。＞「スマート認証NEO」の詳細はこちらをご覧ください。(https://guide.netbk.co.jp/posts/anl4V53b)＞「アプリ連動型SMS」の詳細はこちらをご覧ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/company/press/2024/0925_002951.html)- アプリ利用でATM手数料が何回でも無料「アプリでATM」全国のセブン銀行・ローソン銀行ATMで、QRコード（*3）を利用した入出金ができます。 キャッシュカード不要のため、お財布を忘れた時も安心です。＞「アプリでATM」の詳細はこちらをご覧ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/smartphone_atm/)- 独自の自動判別機能で送金を便利に「ことら送金」ことら送金の利用で、１回10万円までの個人宛送金が何度でも手数料０円、かつリアルタイムで可能です。通常の振込画面から進めていただき、条件に当てはまった場合は自動でことら送金が適用される住信SBIネット銀行独自機能が搭載されています。＞「ことら送金」の詳細はこちらをご覧ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/cotra/)- 新しい銀行体験「NEOBANK ai」（ベータ版）生成AIとの対話を通じて、お客さまの目的に応じた操作や画面を自動で案内します。「〇〇したい」といった自然な言葉で話しかけるだけで取引や手続きを進めることができ、画面を探すことなく目的にたどり着けます。銀行アプリ上でAIが取引操作までサポートする仕組みは邦銀初（*4）の取り組みです。＞「NEOBANK ai」（ベータ版）の詳細・テスター募集はこちらをご覧ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251219_004772/)

アプリダウンロード

＞ d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリの詳細・ダウンロードはこちらをご覧ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/sp-app/netbk/)

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

*１ 審査により、口座開設結果のお知らせに時間がかかる場合があります。

*２ Face IDは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*３ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

*４ 2026年2月14日（土）時点 当社調べ

以上