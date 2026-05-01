SBIアルヒ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO兼COO：伊久間 努、以下 当社)は、2025年度※1の【フラット３５】の実行件数(借り換えを含む)シェアが27.7％となり、16年連続で第1位※2となりましたのでお知らせいたします。





グラフ





【フラット３５】は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している全期間固定金利の住宅ローンです。当社は業界最低水準の金利※3で【フラット３５】を提供し、全国に展開するフランチャイズ店舗をはじめ、直営店舗、不動産事業者や大手デベロッパーなどを対象とする法人営業の拠点等、約100拠点※4やWebチャネル(SBIアルヒ ダイレクト支店)を通じ、幅広いお客さまにご利用いただいています。





昨今の住宅価格や住宅ローン金利の上昇に加え、独立行政法人住宅金融支援機構による【フラット３５】の制度改正や「子育てプラス」など金利引き下げ制度の拡充等もあり、全期間固定金利住宅ローンへの関心が高まっています。当社では、2024年度第3四半期以降、【フラット３５】の申込受理件数が前年同期比でプラスに転じました。特に【フラット３５】への借り換えの申込受理件数は前年比約3.4倍※5と増加傾向にあります。





こうした状況に対応すべく、当社はより多くのお客さまのニーズにお応えするため、2025年度において以下のとおり【フラット３５】事業のさらなる強化に取り組みました。





・株式会社優良住宅ローンの当社グループ入りによる、住宅ローン実務経験豊富な人材の増強

・【フラット３５】における「Web申込」の導入

・住宅ローン無料オンライン相談「ビデオチャット相談」への「借り換え専用窓口」の開設





当社は、住宅ローンの営業から申込受付・融資実行、さらに債権回収に至るまでの住宅金融プロセスを一気通貫で提供できる体制を構築することで、お客さまへの利便性および企業価値の向上を目指しています。今後も【フラット３５】事業のさらなる強化を継続・発展させるとともに、お客さまのライフステージに応じた最適な住宅金融商品やさまざまなサービスの提供を通じ、豊かな暮らしの実現をお手伝いしてまいります。









※1 2025年4月1日～2026年3月31日

※2 2010年度-2025年度統計、取り扱い全金融機関のうち借り換えを含む【フラット３５】実行件数(2026年3月末現在、SBIアルヒ調べ)

※3 SBIアルヒ調べ

※4 2025年3月末現在

※5 2025年1月1日～2025年12月31日