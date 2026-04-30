Netmarble、「Game of Thrones: Kingsroad」のキャラクター名予約イベントを5月8日に開催

韓国・ソウル、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 高品質なゲームの大手開発会社・パブリッシャーであるNetmarbleは、「Game of Thrones: Kingsroad」のキャラクター名予約イベントを5月8日午前5時（UTC）から開催すると発表しました。



SOURCE: NETMARBLE



このイベントはゲームの公式ウェブサイトで実施され、プレイヤーはログインして名前予約機能から参加し、独自のゲーム内キャラクター名を事前に確保できます。

また、Netmarbleは、Netmarble Neoのエグゼクティブプロデューサーを務めるHyun Il Jangが出演する特別映像を、5月7日午前11時（UTC）に公式「Game of Thrones: Kingsroad」YouTubeチャンネルで公開します。この映像では、先日のショーケースおよびクローズドベータテストを受けた感謝のメッセージと、その結果の簡単な概要を紹介します。また、プレイヤーからのフィードバックに基づく主要トピックも紹介します。

なお、「Game of Thrones: Kingsroad」の事前登録は現在受付中です。事前登録をしたプレイヤーは、序盤の進行やカスタマイズを支援するために設計された、Northern Outfitをはじめとするプラットフォーム別の各種報酬を受け取ることができます。Netmarbleはまた、各公式チャンネルでチャンネル登録イベントも開催しており、ローンチ記念特別称号「Harbinger of Westeros」や100,000 Copperなどの追加報酬を提供しています。

一方、「Game of Thrones: Kingsroad」は5月14日にPC向けに先行リリースされ、その後5月21日にモバイルプラットフォーム対応でグランドローンチされる予定です。

「Game of Thrones: Kingsroad」は、HBO®の代表的なEmmy®賞およびGolden Globe®賞受賞オリジナルドラマシリーズ「Game of Thrones」を基にしたオープンワールドRPGです。本ゲームは、HBOを代理するWarner Bros. Interactive Entertainmentから正式にライセンスを受けています。

GAME OF THRONES: KINGSROAD, GAME OF THRONES, HOUSE OF THE DRAGON and all related characters and elements © & ™ HOME BOX OFFICE, INC. (s26) All rights reserved. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)

Netmarble Corporationについて

2000年に韓国で設立されたNetmarble Corporationは、世界有数のゲーム開発・パブリッシング企業です。高い評価を得ているフランチャイズや大手IP保有者との戦略的パートナーシップを通じて、同社は革新的で魅力的なゲーム体験を世界中のユーザーに提供しています。Kabam、SpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEおよびNCSOFTの大株主でもあるNetmarbleの多様なポートフォリオには、「Solo Leveling:ARISE」、「Seven Knights Re:BIRTH」、「The Seven Deadly Sins: Origin」などが含まれます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com