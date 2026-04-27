株式会社システム ディ(本社：京都市中京区、代表取締役：堂山 遼、以下：システム ディ)が提供する学校事務トータルシステム『Campus Plan』は、学校法人西大和学園 大和大学(所在地：大阪府吹田市、学長：松本 伸司、以下：大和大学)にて2026年5月下旬よりAIチャットボットサービスの実証実験を開始いたします。





大和大学は、2024年4月からデジタル学生証を導入し、独自アプリによる出席管理やQRコード(※)での図書館入館・貸出システムを採用するなど、常に新しい取り組みを積極的に推進し、大学価値のさらなる向上を目指しています。こうした取り組みをさらに発展させるため、このたび大学ポータルシステム上で動作するAIチャットボットサービスの導入に向け、実証実験を開始します。本サービスは、学校事務トータルシステム『Campus Plan』のAIチャットボット機能を活用し、学内規程や学生便覧などのドキュメントをアップロードすることで、学生・教員からの質問に対してAIが迅速かつ的確に回答するものです。これにより、学生・教員がいつでも気軽に質問できる環境を提供するとともに、学内情報へのアクセスを大幅に効率化、利便性と満足度の向上を図ります。さらに、電話や窓口での問合せ機会を減らすことで、職員の業務効率化にもつなげてまいります。





『Campus Plan』AIチャットボットサービス





■AIチャットボットサービスの主な機能

【チャット機能】

『Campus Plan』では、オプションでAIチャット機能をご利用いただけます。回答はAIが行うため、24時間365日対応可能です。また、学生には学生向け、教職員には教職員向けの適切な回答を提供します。さらに、チャット履歴管理機能を搭載し、過去の質疑応答を職員が必要なタイミングで確認できます。





【ドキュメント登録】

AIが回答する際に参照するための学内規程や学生便覧など、学校独自のドキュメントを簡単に登録できます。

登録したドキュメントはAIが自動で分類するため、準備もスムーズに行えます。さらに、アップロードしたドキュメントごとに対象ユーザーを設定できるため、同じ質問でも学生と職員・教員で異なる最適な回答を提示できます。





【回答評価機能】

AIが自動で質問を生成し、その質問をAI自身に投げかけることで、どのように回答するかシミュレーションできます。シミュレーション結果はスコア化されるため、低スコアの回答にはピンポイントで補足ドキュメントを追加し、回答精度を向上させることが可能です。









■学校事務トータルシステム『Campus Plan』の概要

学校事務トータルシステム『Campus Plan』は、私立・国公立大学向けに学校業務のすべてを支えるオールインワンシステムです。入試や学籍を管理する学務シリーズ、会計や固定資産を管理する財務シリーズ、教職員の給与や人事を管理する総務シリーズなど、豊富なラインナップを備えております。これらを一元管理できる点が評価され、近年、大学数・学生数ともに増加傾向にある公立大学での導入が増加しております。

当社は、本システムの提供を通じて、学校における業務効率化や、教職員・学生・保護者へのサービス向上を支援いたします。





▼大和大学ホームページ

https://www.yamato-u.ac.jp/

▼学校事務トータルシステム『Campus Plan』製品ページ

https://www.systemd.co.jp/campusplan





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