フォーマットしたSDカードからデータを復元できるフリーソフト3選【プロが選ぶ安心感】
SDカードを誤ってフォーマットしてしまった際、大切な写真や動画が消えて焦る気持ちは非常によくわかります。しかし、物理的な破損がない限り、データはまだカード内に残っている可能性が高いです。
本記事では、専門的な視点から、信頼性と復元率を兼ね備えたおすすめのフリーソフト3選と、復元を成功させるための重要な注意点を解説します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」は定期的にアップデートが行われています。2026年4月23日にリリースされた最新版では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/loTXH
1. フォーマット後のSDカードからデータが復元できる理由
フォーマットを行っても、SDカード内のデータ管理情報が消去されるだけで、実際のデータ本体は「空き領域」として残されています。新しいデータで上書きされる前であれば、専用ソフトを使って抽出が可能です。
重要： 異常に気づいたらすぐにSDカードの使用を停止し、カメラやスマホから抜いてください。
2. プロが厳選！SDカード復元フリーソフト3選
無料で使えて、かつ実績のあるソフトを厳選しました。
(1) PhotoRec：制限なしで救出する「完全無料のプロ仕様」
ターゲット：ITリテラシーが高く、コストを一切かけたくない方
「完全に無料かつ無制限に復元したい」というニーズに対し、最も信頼できる選択肢です。グラフィカルな画面はありませんが、その分、内部処理は非常に強力です。
■ SDカード特有の強み: SDカードに特化して「ヘッダ（ファイルの先頭データ）」を直接読み取るため、フォーマットによって管理情報が完全に書き換えられていても、中身のデータを見つけ出せます。
■ ここが最適化ポイント: 読み取り専用モードで動作するため、スキャン中にSDカード内のデータを改変（悪化）させる心配がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347849/images/bodyimage1】
(2) Tenorshare 4DDiG：初心者でも失敗しない「確実性」
【ターゲット：PC操作に不慣れな方、絶対にデータを壊したくない方】
SDカードをフォーマットした直後の状態に最も強く、業界トップクラスの復元率を誇るのが「Tenorshare 4DDiG」です。最大の強みは、「失ったファイルを視覚的に確認してから復元できる」点にあります。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/loTXH
■ SDカード特有の強み: デジタルカメラ（キヤノン、ニコン、ソニー等）で使用される主要なRAWデータや、GoProなどの動画形式にも完全対応。
■ ここが最適化ポイント: 「クイックフォーマット」だけでなく、認識しなくなったSDカードや、ファイルシステムが「RAW」になってしまった深刻なエラーからも、3ステップの直感操作で救出可能です。
■ 安心感: 日本語サポートが充実しており、操作ミスでさらにデータを上書きしてしまうリスクを最小限に抑えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347849/images/bodyimage2】
(3) Recuva：まずは試したい「スピード重視の定番」
【ターゲット：Windowsユーザーで、すぐに簡易スキャンを行いたい方】
世界中で愛用されている定番ツールで、フォーマットしたばかりのSDカードから特定のファイル（特定の写真1枚など）を素早く見つけ出すのに適しています。
■ SDカード特有の強み: 「ディープスキャン」機能を搭載。通常の検索で見つからない場合でも、カードの隅々までセクタレベルで再確認できます。
■ ここが最適化ポイント: 独自の「信号機システム（緑・黄・赤）」により、復元できる可能性がどの程度あるかを事前に教えてくれるため、無駄な作業を省けます。
■ 手軽さ: インストール不要のポータブル版があり、PCにソフトを入れずにUSBメモリ等から実行できるため、環境を汚さず即座に作業を開始できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347849/images/bodyimage3】
3. SDカード復元の成功率を上げる3つのコツ
「クイックフォーマット」のみに対応: 「低レベルフォーマット（完全フォーマット）」を実行してしまった場合は、データが完全にゼロで上書きされるため、ソフトでの復元はほぼ不可能です。
復元先は「別の場所」に: 復元したデータを、元のSDカードに直接保存しないでください。保存する際の書き込みで、未復元のデータを上書きしてしまうリスクがあります。PC本体や別のUSBメモリに保存しましょう。
カードリーダーを使用する: カメラやスマホをケーブルでPCに繋ぐよりも、SDカードリーダーを介して直接PCに認識させたほうが、スキャンが安定し復元率が高まります。
4. まとめ：まずは無料スキャンで確認を
SDカードのデータ復元は時間との勝負です。まずは紹介したソフトを使い、自分の消えたデータが「プレビュー」できるかどうかを確認してみてください。
もし自力での復元が不安な場合や、ソフトで認識されない場合は、物理故障の可能性があるため、早めに専門のデータ復元サービスへ相談することをお勧めします。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/loTXH
【関連記事】
フォーマットしたSDカードからファイルを復元する方法：https://x.gd/CznL0
ファイル復元フリーソフトおすすめ｜インストール不要もある：https://x.gd/bDI1J
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
本記事では、専門的な視点から、信頼性と復元率を兼ね備えたおすすめのフリーソフト3選と、復元を成功させるための重要な注意点を解説します。
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1. フォーマット後のSDカードからデータが復元できる理由
フォーマットを行っても、SDカード内のデータ管理情報が消去されるだけで、実際のデータ本体は「空き領域」として残されています。新しいデータで上書きされる前であれば、専用ソフトを使って抽出が可能です。
重要： 異常に気づいたらすぐにSDカードの使用を停止し、カメラやスマホから抜いてください。
2. プロが厳選！SDカード復元フリーソフト3選
無料で使えて、かつ実績のあるソフトを厳選しました。
(1) PhotoRec：制限なしで救出する「完全無料のプロ仕様」
ターゲット：ITリテラシーが高く、コストを一切かけたくない方
「完全に無料かつ無制限に復元したい」というニーズに対し、最も信頼できる選択肢です。グラフィカルな画面はありませんが、その分、内部処理は非常に強力です。
■ SDカード特有の強み: SDカードに特化して「ヘッダ（ファイルの先頭データ）」を直接読み取るため、フォーマットによって管理情報が完全に書き換えられていても、中身のデータを見つけ出せます。
■ ここが最適化ポイント: 読み取り専用モードで動作するため、スキャン中にSDカード内のデータを改変（悪化）させる心配がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347849/images/bodyimage1】
(2) Tenorshare 4DDiG：初心者でも失敗しない「確実性」
【ターゲット：PC操作に不慣れな方、絶対にデータを壊したくない方】
SDカードをフォーマットした直後の状態に最も強く、業界トップクラスの復元率を誇るのが「Tenorshare 4DDiG」です。最大の強みは、「失ったファイルを視覚的に確認してから復元できる」点にあります。
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■ SDカード特有の強み: デジタルカメラ（キヤノン、ニコン、ソニー等）で使用される主要なRAWデータや、GoProなどの動画形式にも完全対応。
■ ここが最適化ポイント: 「クイックフォーマット」だけでなく、認識しなくなったSDカードや、ファイルシステムが「RAW」になってしまった深刻なエラーからも、3ステップの直感操作で救出可能です。
■ 安心感: 日本語サポートが充実しており、操作ミスでさらにデータを上書きしてしまうリスクを最小限に抑えます。
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(3) Recuva：まずは試したい「スピード重視の定番」
【ターゲット：Windowsユーザーで、すぐに簡易スキャンを行いたい方】
世界中で愛用されている定番ツールで、フォーマットしたばかりのSDカードから特定のファイル（特定の写真1枚など）を素早く見つけ出すのに適しています。
■ SDカード特有の強み: 「ディープスキャン」機能を搭載。通常の検索で見つからない場合でも、カードの隅々までセクタレベルで再確認できます。
■ ここが最適化ポイント: 独自の「信号機システム（緑・黄・赤）」により、復元できる可能性がどの程度あるかを事前に教えてくれるため、無駄な作業を省けます。
■ 手軽さ: インストール不要のポータブル版があり、PCにソフトを入れずにUSBメモリ等から実行できるため、環境を汚さず即座に作業を開始できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347849/images/bodyimage3】
3. SDカード復元の成功率を上げる3つのコツ
「クイックフォーマット」のみに対応: 「低レベルフォーマット（完全フォーマット）」を実行してしまった場合は、データが完全にゼロで上書きされるため、ソフトでの復元はほぼ不可能です。
復元先は「別の場所」に: 復元したデータを、元のSDカードに直接保存しないでください。保存する際の書き込みで、未復元のデータを上書きしてしまうリスクがあります。PC本体や別のUSBメモリに保存しましょう。
カードリーダーを使用する: カメラやスマホをケーブルでPCに繋ぐよりも、SDカードリーダーを介して直接PCに認識させたほうが、スキャンが安定し復元率が高まります。
4. まとめ：まずは無料スキャンで確認を
SDカードのデータ復元は時間との勝負です。まずは紹介したソフトを使い、自分の消えたデータが「プレビュー」できるかどうかを確認してみてください。
もし自力での復元が不安な場合や、ソフトで認識されない場合は、物理故障の可能性があるため、早めに専門のデータ復元サービスへ相談することをお勧めします。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/loTXH
【関連記事】
フォーマットしたSDカードからファイルを復元する方法：https://x.gd/CznL0
ファイル復元フリーソフトおすすめ｜インストール不要もある：https://x.gd/bDI1J
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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