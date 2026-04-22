【4/22より】最大1,500万円「地域収益力向上支援事業(50PLUSタイプ)」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「地域収益力向上支援事業(50PLUSタイプ)」の情報が公表されましたのでご案内いたします。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/95712
中小企業の生産性向上、新商品開発などの取組について、最大1,500万円を補助します！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【募集期間】
事前相談：令和8年4月16日（木）～令和8年5月29日（金）
採択申請：令和8年5月11日（月）～令和8年6月19日（金）
【補助対象】
次のいずれかに該当する中小企業
・売上高が10億円以上
・従業員数が100人以上
【申請要件】
5年間で次の基準を達成する計画の策定が必要です。
・労働生産性の年平均成長率3％以上
・給与支給総額の年平均成長率2％以上
【対象事業】
生産性向上、新商品開発、人材確保・育成、Ｍ＆Ａ・事業承継、外国人材受入 など
【対象経費】
広告宣伝費、研究開発費、機械装置費、旅費、謝金 など
【補助額】
上限額：1,500万円
補助率：補助対象経費の2分の1以内
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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com