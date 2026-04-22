コーポレートベンチャーキャピタルファンドを通じた株式会社モノクロームへの出資について

全国保証株式会社

全国保証株式会社（代表取締役社長 青木裕一、以下、当社）は、Spiral Capital株式会社（代表取締役 奥野友和）および同社傘下のSpiral Innovation Partners LLP（代表組合員 鎌田和博）と共同で設立した「全国保証イノベーション投資事業有限責任組合」（以下、本ファンド）を通じて、株式会社モノクローム（代表取締役 梅田優祐、以下、モノクローム社）に出資しましたことをお知らせいたします。

- 株式会社モノクローム 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/102678/table/53_1_91ca8951d0e124bcadf5ae471f404def.jpg?v=202604220252 ]

モノクローム社は、デザイン性に優れた屋根一体型太陽光パネルをはじめ、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)、電力流通までワンストップで提供する企業です。本サービスを通じて、太陽光パネルの設置をためらう要因となっていた課題を解消し、「未来に残したい景色をつくる」ことを目指しております。今後、当社およびモノクローム社の両社が保有する知見やリソースを融合させ、住生活における新たな価値提供を目指してまいります。

- 全国保証イノベーションファンドについて

本ファンドでは、不動産テックやフィンテック、住生活関連サービスなどで先進的な技術やビジネスモデルを有するスタートアップ企業を中心に、積極的に出資を進め、独創的なアイデアを持つスタートアップと連携することで、信用保証の審査だけでなく、住宅探しの段階から居住開始後まで総合的なサービスを提供し、お客様の「夢」と「幸せ」の実現をお手伝いしてまいります。

▼全国保証について

https://www.zenkoku.co.jp/

▼全国保証イノベーションファンドについて

https://spiral-cap.com/fund/zenkokuhosho-innovation-fund/



▼本件に関する問い合わせ先

全国保証株式会社 経営企画部 グループ戦略推進室

TEL：03-4361-8620 E-mail：grpsen-s@zenkoku.co.jp