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「統合報告書 2026」を発行
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士、以下「関西ペイント」）は、統合報告書2026を発行しましたので、お知らせいたします。
関西ペイントグループは現在、大きな変革の途上にあります。
本統合報告書では、第18次中期経営計画の考え方や進捗を軸に、その現在地と次の成長に向けた価値創出の姿をまとめています。
ぜひご覧ください。
＜統合報告書ダウンロード＞
https://www.kansai.co.jp/ir/library/integrated-report/
■ 前年度統合報告書からの主な改善点
ビジョンの実現に向けた戦略であるONE KANSAIの具体的な取り組みを紹介
国内外のキーパーソンとの対話を通じ、経営の意志と具体的施策の結びつきをより解像度高く説明
価値創造プロセスに事業プロセスを織り込み、価値創造と事業運営の関係性をより分かりやすく表現
関西ペイントは、今後もステークホルダーの皆さまとの対話を大切にしながら、さまざまな機会を通じて、当社グループの考え方や取り組みを分かりやすくお伝えしてまいります。
本件に関するお問合わせ先
関西ペイント株式会社
経営企画本部 戦略部 広報G （今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
関西ペイントグループは現在、大きな変革の途上にあります。
本統合報告書では、第18次中期経営計画の考え方や進捗を軸に、その現在地と次の成長に向けた価値創出の姿をまとめています。
ぜひご覧ください。
＜統合報告書ダウンロード＞
■ 前年度統合報告書からの主な改善点
ビジョンの実現に向けた戦略であるONE KANSAIの具体的な取り組みを紹介
国内外のキーパーソンとの対話を通じ、経営の意志と具体的施策の結びつきをより解像度高く説明
価値創造プロセスに事業プロセスを織り込み、価値創造と事業運営の関係性をより分かりやすく表現
関西ペイントは、今後もステークホルダーの皆さまとの対話を大切にしながら、さまざまな機会を通じて、当社グループの考え方や取り組みを分かりやすくお伝えしてまいります。
本件に関するお問合わせ先
関西ペイント株式会社
経営企画本部 戦略部 広報G （今安・西村）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp