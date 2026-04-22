関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士、以下「関西ペイント」）は、統合報告書2026を発行しましたので、お知らせいたします。

関西ペイントグループは現在、大きな変革の途上にあります。

本統合報告書では、第18次中期経営計画の考え方や進捗を軸に、その現在地と次の成長に向けた価値創出の姿をまとめています。

ぜひご覧ください。

＜統合報告書ダウンロード＞

https://www.kansai.co.jp/ir/library/integrated-report/

■ 前年度統合報告書からの主な改善点

ビジョンの実現に向けた戦略であるONE KANSAIの具体的な取り組みを紹介

国内外のキーパーソンとの対話を通じ、経営の意志と具体的施策の結びつきをより解像度高く説明

価値創造プロセスに事業プロセスを織り込み、価値創造と事業運営の関係性をより分かりやすく表現

関西ペイントは、今後もステークホルダーの皆さまとの対話を大切にしながら、さまざまな機会を通じて、当社グループの考え方や取り組みを分かりやすくお伝えしてまいります。

本件に関するお問合わせ先

関西ペイント株式会社

経営企画本部 戦略部 広報G （今安・西村）

E-mail：koho@als.kansai.co.jp