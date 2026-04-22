ミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』本日リリース！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
本日4月22日(水)リリースのミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』についてお知らせいたします。




ChamJam ver.

めいぷる(ハート)どーる ver.

ステライツ ver.


シリーズ累計発行部数250万部突破の人気コミック『推しが武道館いってくれたら死ぬ』。2026年愛知・東京で上演の舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より、ライブパート歌唱曲がミニAlbumとして登場。



原作に登場しアニメ化・ドラマ化時にも歌いつながれた『ずっと ChamJam』を筆頭に舞台のために書き下ろされたオリジナル楽曲を収録。オリジナル楽曲はElements Gardenが担当。



【商品情報】

ミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』【ChamJam ver.】


ミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』【めいぷる(ハート)どーる ver.】


ミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』【ステライツ ver.】



発売日：2026年4月22日（水）


定価：2,750円(税込)　※全形態共通


品番：ChamJam ver.：BRMM-11013


　　　めいぷる(ハート)どーる ver.：BRMM-11014


　　　ステライツ ver.：BRMM-11015


詳細：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-11013/




＜収録内容＞　※全形態共通


1.ずっと ChamJam/ChamJam（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）


2.Our Dream/ChamJam（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）


3.あいらぶ(ハート)こーる/めいぷる(ハート)どーる（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）


4.爛々Spirit on fire/めいぷる(ハート)どーる（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）


5.Donʼt leave me/ステライツ（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）


6.Unrivalled/ステライツ（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）




＜初回生産分限定封入特典＞　※全形態共通


・舞台キャストトレーディングビジュアルカード1枚（全16種）





＜先着購入特典＞


特製撮り下ろしクリアカード1枚（デザイン2パターン／各16種）



ツーショット風ver.

ハートポーズver.

※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。


※特製撮り下ろしクリアカードのデザインは１.ツーショット風ver.（全16種）、２.ハートポーズver.（全16種）です。


※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。


詳細：https://bushiroad-music.com/topics/21074/



■参考：舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』について

シリーズ累計発行部数250万部突破の人気コミック『推しが武道館いってくれたら死ぬ』の舞台化。


2026年2月より、愛知県の東海市芸術劇場大ホールと東京都の飛行船シアターの2会場で計13公演を上演いたしました。


主人公の伝説のオタク・えりぴよ役を小林愛香が演じたほか、SKE48のメンバー14名に加え、小山百代、河内美里が出演しました。



【キャスト】


えりぴよ役：小林愛香



「ChamJam」


五十嵐れお役：佐藤佳穂（SKE48）


松山空音役：青木莉樺（SKE48）


伯方眞妃役：野村実代（SKE48）


水守ゆめ莉役：鈴木愛菜（SKE48）


寺本優佳役：原優寧（SKE48）


横田文役：倉島杏実（SKE48）


市井舞菜役：大村杏（SKE48）



「めいぷる(ハート)どーる」


メイ役：小山百代


瑠璃役：伊藤虹々美（SKE48）


ひなか役：杉本りいな（SKE48）



「ステライツ」


岩岡はるみ役：西井美桜（SKE48）


井上華見役：篠原京香（SKE48）


野田涼菓役：井田玲音名（SKE48）


村井夏未役：河内美里


山崎佳那役：北川愛乃（SKE48）


まりあ役：赤堀君江（SKE48）



くまさ役：小島ことり


基悠希役：瓦谷龍之



公式サイト：https://hikosen.co.jp/oshibudo-stage/


公式Ｘ：https://x.com/butai_oshibudo





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。　


(C)平尾アウリ/徳間書店　(C)舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』