ミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』本日リリース！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

本日4月22日(水)リリースのミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』についてお知らせいたします。

ChamJam ver.めいぷる(ハート)どーる ver.ステライツ ver.

シリーズ累計発行部数250万部突破の人気コミック『推しが武道館いってくれたら死ぬ』。2026年愛知・東京で上演の舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より、ライブパート歌唱曲がミニAlbumとして登場。

原作に登場しアニメ化・ドラマ化時にも歌いつながれた『ずっと ChamJam』を筆頭に舞台のために書き下ろされたオリジナル楽曲を収録。オリジナル楽曲はElements Gardenが担当。

【商品情報】

ミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』【ChamJam ver.】

ミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』【めいぷる(ハート)どーる ver.】

ミニAlbum 舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』【ステライツ ver.】

発売日：2026年4月22日（水）

定価：2,750円(税込) ※全形態共通

品番：ChamJam ver.：BRMM-11013

めいぷる(ハート)どーる ver.：BRMM-11014

ステライツ ver.：BRMM-11015

詳細：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-11013/

＜収録内容＞ ※全形態共通

1.ずっと ChamJam/ChamJam（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）

2.Our Dream/ChamJam（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）

3.あいらぶ(ハート)こーる/めいぷる(ハート)どーる（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）

4.爛々Spirit on fire/めいぷる(ハート)どーる（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）

5.Donʼt leave me/ステライツ（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）

6.Unrivalled/ステライツ（舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』より）

＜初回生産分限定封入特典＞ ※全形態共通

・舞台キャストトレーディングビジュアルカード1枚（全16種）

＜先着購入特典＞

特製撮り下ろしクリアカード1枚（デザイン2パターン／各16種）

ツーショット風ver.ハートポーズver.

※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。

※特製撮り下ろしクリアカードのデザインは１.ツーショット風ver.（全16種）、２.ハートポーズver.（全16種）です。

※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

詳細：https://bushiroad-music.com/topics/21074/

■参考：舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』について

シリーズ累計発行部数250万部突破の人気コミック『推しが武道館いってくれたら死ぬ』の舞台化。

2026年2月より、愛知県の東海市芸術劇場大ホールと東京都の飛行船シアターの2会場で計13公演を上演いたしました。

主人公の伝説のオタク・えりぴよ役を小林愛香が演じたほか、SKE48のメンバー14名に加え、小山百代、河内美里が出演しました。

【キャスト】

えりぴよ役：小林愛香

「ChamJam」

五十嵐れお役：佐藤佳穂（SKE48）

松山空音役：青木莉樺（SKE48）

伯方眞妃役：野村実代（SKE48）

水守ゆめ莉役：鈴木愛菜（SKE48）

寺本優佳役：原優寧（SKE48）

横田文役：倉島杏実（SKE48）

市井舞菜役：大村杏（SKE48）

「めいぷる(ハート)どーる」

メイ役：小山百代

瑠璃役：伊藤虹々美（SKE48）

ひなか役：杉本りいな（SKE48）

「ステライツ」

岩岡はるみ役：西井美桜（SKE48）

井上華見役：篠原京香（SKE48）

野田涼菓役：井田玲音名（SKE48）

村井夏未役：河内美里

山崎佳那役：北川愛乃（SKE48）

まりあ役：赤堀君江（SKE48）

くまさ役：小島ことり

基悠希役：瓦谷龍之

公式サイト：https://hikosen.co.jp/oshibudo-stage/

公式Ｘ：https://x.com/butai_oshibudo

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)平尾アウリ/徳間書店 (C)舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』