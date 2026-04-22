ワッツのファッション雑貨ブランド「Tokino:ne（ときのね）」より春のおでかけグッズが新登場！

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店など全国1,900店舗以上を運営する株式会社ワッツ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平岡史生）より、ピクニックや旅行など、春のおでかけにぴったりのグッズが登場しました。

折りたたみテーブルや小さくなる折りたたみチェアなど、ピクニックやレジャーにあったら役に立つグッズをぜひゴールデンウィークのおでかけに取り入れてみてはいかがでしょうか。

特集ページ :https://watts-online.jp/blogs/special/spring_picnic_goods

◆商品概要（全8種）

＜保冷バッグ＞

保冷バッグのサイズはペットボトルやネッククーラーも入るショルダーバッグタイプ、トートバッグタイプ、大容量の長方形サイズの4種類。

春のおでかけにはもちろん、通勤や通学にもオススメです！

＜おそと遊びアイテム＞

持ち運びにも便利な折りたたみテーブルや小さくなる折りたたみチェアはピクニックやキャンプなど、春のおそと遊びにぴったりです。

分解して洗えるドリンクボトルはオフィスやジムなど、日常生活でも使えるアイテムです。

〈注意事項〉

※金額は全て総額表示（税込価格）です。

※一部ワッツ店舗での販売となります。また、店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※画像はイメージです。

◆ワッツブランド「Tokino:ne（ときのね）」について

「Tokino:ne（ときのね）」では『朝起きて身支度し、仕事やショッピングに出かけ、帰宅。夕食を済ませて、お風呂に入り、就寝するまで』の1日を自分自身が楽しめるように演出するための商品を提案しております。

店内は通常の雑貨店と違い、朝・昼・夕・夜をゾーンで分け、各時間帯で必要な商品を集めているため、お客様それぞれのルーティンをイメージしながら楽しくショッピングができるよう工夫をしています。

ついつい忘れてしまうような商品もご自身の1日をイメージしながら店内を回遊することで、きっと探し出せるような演出となっています。

HP：https://tokinone-lifestyle.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokinone_watts/

◆株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ファッション雑貨の「BuonaVita（ブォーナビィータ）」「Tokino:ne（ときのね）」、ディスカウントショップ「リアル」を全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。



◆会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役社長：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/

◆関連リンク

ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/

ワッツオンラインショプ https://watts-online.jp/

ワッツまとめ買いサイト https://watts-online-biz.jp/

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