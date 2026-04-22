GWの豊洲でアーバンスポーツが集結。『TOYOSU STREET PARK FES』2026年5月2日～6日開催

株式会社MoveXイベント公式サイト :https://freestyle-space.com/toyosustreetparkfes/

アーバンスポーツ体験イベント「クロススポーツパーク」を展開する株式会社MoveXは、アーバンドック ららぽーと豊洲20周年を彩るゴールデンウィーク特別企画として、都市型フェス「TOYOSU STREET PARK FES（トヨスストリートパークフェス）」を、2026年5月2日（土）～5月6日（水・休）の5日間、アーバンドック ららぽーと豊洲および豊洲公園 花木とモニュメント広場の2会場で開催いたします。

東京湾を望む豊洲のウォーターフロントを舞台に、スケートボード・パルクール・ブレイキンなどのアーバンスポーツ体験をはじめ、大会観戦、縁日、フード、参加型コンテンツなど、多彩な楽しみが集結。子どもから大人まで、ゴールデンウィークのおでかけ先として、見て・やって・遊べる“お祭り感”あふれる5日間をお届けします。

■注目ポイント

１. 毎日開催、本格大会

ダブルダッチ、パルクール、フリースタイルバスケットボール、フリースタイルフットボール、ミックスバトルなど、期間中は毎日いずれかの種目で本格大会を開催します。トッププレイヤーたちによる迫力ある真剣勝負を、間近で楽しめるのも本フェスの大きな見どころです。

２. 11種目以上のアーバンスポーツを無料で体験

スケートボード、BMX、インラインスケート、パルクール、ブレイキン、ダブルダッチ、フリースタイルバスケットボール、フリースタイルフットボール、指スケ、ストリートコマ、ストリートけん玉など、11種目以上のアーバンスポーツを無料で体験できます。プロアスリートによるパフォーマンスも連日実施し、初めての方でも気軽にアーバンスポーツの魅力に触れられます。

３. ゴールデンウィークを彩る、お祭り感あふれるフェス空間

会場には、縁日やキッチンカー、館内出店ブース、地域スポーツ団体による参加型企画などが並び、スポーツ体験以外にも一日を通して楽しめるコンテンツが充実。家族連れや友人同士でも過ごしやすい、ゴールデンウィークならではのにぎわいあるフェス空間が広がります。

４. アートや多彩な参加型企画も展開

モニュメント制作や参加型アート、ボディペイントなど、会場ではアートを気軽に楽しめる企画も展開します。スポーツだけにとどまらず、さまざまなコンテンツを回遊しながら楽しめるのも、本フェスならではの魅力です。

5日間いつ来ても、何度来ても新しい楽しみに出会える「TOYOSU STREET PARK FES」。アーバンドック ららぽーと豊洲20周年のゴールデンウィークを盛り上げる特別なイベントとして、豊洲の街ににぎわいと熱気を届けます。

■イベント概要

イベント名：TOYOSU STREET PARK FES（トヨスストリートパークフェス）

日程 ：2026年5月2日（土）～5月6日（水・休）

時間 ：コンテンツにより異なります（11:30～16:30を中心に開催）

※キッズによるストリートダンスショーは、

5月2日（土）10:40、5月5日（火・祝）10:30開始予定

※大会およびライブ等は19:00頃まで実施する場合があります。

会場 ：アーバンドック ららぽーと豊洲 / 豊洲公園

住所 ：東京都江東区豊洲2-4-9 / 東京都江東区豊洲2-3-6

アクセス ：ゆりかもめ「豊洲駅」直結 / 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」徒歩5分

参加費 ：入場・体験無料（一部有料コンテンツあり）

対象年齢 ：BMX体験は、自転車に乗れるお子様が対象です。

※その他の種目については、特に年齢制限は設けておりません。

■アーバンスポーツ体験＆パフォーマンス

■体験種目

場所：ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ(中庭)

BMX / スケートボード / インラインスケート

BMXスケートボードインラインスケート

場所：豊洲公園 花木とモニュメント広場

パルクール / ブレイキン / ダブルダッチ / フリースタイルバスケ / フリースタイルフットボール / 指スケ / ストリートコマ / ストリートけん玉

■パフォーマンス

パルクールブレイキン指スケ

場所：ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ(中庭)

スケートボード / BMX / インラインスケート

BMXスケートボードインラインスケート

場所：豊洲公園 花木とモニュメント広場

パルクール / ブレイキン / ダブルダッチ / フリースタイルバスケ / フリースタイルフットボール / ストリートコマ / ストリートけん玉

パルクールフリースタイルフットボールダブルダッチ

■参加条件・注意事項

■BATTLE（大会）

- アーバンスポーツ体験への参加には、参加同意書へのサインが必要です。未成年者のご参加には、保護者の同意が必要となります。- クロススポーツパーク公式LINEを友だち追加のうえ、トーク画面からお申し込みください。- シーサイドデッキ（中庭）で実施するアーバンスポーツ体験には、館内店舗での当日1,000円（税込）以上のレシート提示が必要です。なお、TOYOSU STREET PARK FES会場内での購入レシートは対象外です。- 一部体験コンテンツへの参加には、三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントの友だち追加が必要です。- 雨天等により、実施場所や時間の変更、または中止となる場合があります。- 体験コンテンツおよびパフォーマンスは、実施日が変更となる場合があります。- 内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。- 有料コンテンツについては、お支払い後の返金はできません。

5月2日（土） 跳龍門（ダブルダッチ）

5月3日（日） PHOENIX GAMEZ（パルクール）

5月4日（月・祝）GroovMix（フリースタイルバスケ）/ JFFC（フリースタイルフットボール）

5月5日（火・祝）FREESTYLE SPACE（フリースタイルカルチャーミックスバトル）

ダブルダッチ大会 | 跳龍門パルクール大会 | PHOENIXフリースタイルバスケ大会 | GroovMixフリースタイルフット大会 | JFFCミックスバトル | FREESTYLE SPACE

※開催時間などの詳細情報はホームページをご確認ください。

■アート

ダブルダッチ | 跳龍門パルクール | PHOENIX GAMEZフリースタイルバスケ| GroovMixフリースタイルフットボール | JFFCミックスバトル | FREESTYLE SPACE

会場では、ストリートアートの魅力を感じられる多彩なアートコンテンツを展開します。

アーティストによる作品制作を楽しめる企画に加え、来場者自身が参加できる体験型コンテンツも用意し、子どもから大人まで自由に表現を楽しめる空間をつくります。

■ 作品づくりを楽しむアートコンテンツ

アーティストによるライブペインティングを実施するほか、アーバンドック ららぽーと豊洲20周年を記念した参加型アート作品づくりも展開します。

会場の中で作品が少しずつ完成していく過程そのものも、フェスならではの見どころのひとつです。



■ 参加して楽しむアート体験

来場者が気軽に参加できるストリートアート体験も充実。

フェイス・ボディペイントに加え、壁にペンキやスプレーで自由に表現できる「フリーボール」など、見るだけでなく自ら描いて楽しめるコンテンツを用意しています。

■フード・出店・地域参加コンテンツ

会場では、スポーツ観戦や体験の合間にも楽しめる、フード・出店・地域参加コンテンツを展開します。キッチンカー7店舗による多彩なフードに加え、6種目の「わくわく縁日」を実施し、ゴールデンウィークらしいお祭り感のあるにぎわいを演出します。

また、Bリーグチームやラグビーチームなど、地域のスポーツ団体による参加型スポーツコンテンツも一部日程で登場予定です。さらに、来場者向け特典企画も予定しており、食べて、遊んで、立ち寄って楽しめるエリアとして、フェス全体の回遊性を高めます。

キッチンカー_タコス(仮)キッチンカー_たい焼き(仮)クリスピー・クリーム・ドーナツ縁日

■イベントサイト

https://freestyle-space.com/toyosustreetparkfes/

クロススポーツパーク公式 :https://freestyle-space.com/school/

株式会社MoveX

社名：株式会社MoveX (2025年2月18日に株式会社イーシーナから商号を変更）

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役 鴇崎魚彦

設立年月日：2017年2月

主要事業：スポーツエンタメ事業、スクール事業



アーバンスポーツやストリートカルチャーの魅力を活かし、新たな文化とコミュニティを日々生み出している。

アーバンスポーツ体感イベント「クロススポーツパーク」や、マルチスポーツ教室「クロススポーツアカデミア」、フリースタイルカルチャーミックスバトル「FREESTYLE SPACE」、ストリートカルチャーの祭典「TOSHIMA STREET FES」など、多彩な事業を展開。さらに企業・自治体との連携によるプロモーション事業を通じ、イベント企画やメディア戦略を駆使して地域活性化にも貢献し、新たな価値の創出に取り組んでいる。