AI vs ポテンシャライト山根氏が求人紹介バトルを実施！それぞれの強みを活かした魅力的な求人票の作り方を解説

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260514?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0422#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、「AI vs 紹介エージェントの求人紹介バトル勃発！それぞれの強みを活かした魅力的な求人票の作り方(https://lp.porters.jp/seminar_260514?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0422#contact-form)」の再配信を2026年5月14日（水）、および27日（水）の計2日程にて実施いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

生成AIの登場以来、人材業界でも多くの紹介エージェントがAIを活用してスカウト文や求人票などを作成するようになりました。そのクオリティは日々あがっており、指示次第では人間が作成するものと遜色ないレベルにまで到達しています。

では、実際のところAIと長年業界に従事してきたベテランエージェント、求人紹介のクオリティが高いのはどちらでしょうか？



今回は、ポテンシャライト CEOの山根一城氏にご登壇いただき、AIと求人紹介バトルを実施。「より魅力的な求人紹介を行えるのはどちらか」競っていただきます。

そして、その結果を踏まえて、紹介エージェント流「AIが持つ強みの活かし方」や「AIと人間の担当業務棲み分けのコツ」、「AIを他ツールと連携させる重要性」などについて語っていただきます。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・業務でAIを活用し始めたものの、効果的な方法を確立できていない紹介エージェント

・AIの活用で、業務を効率化できはしたものの「スカウト文や求人票が単調になっている」「自社の強みが半減している」と感じている方

・求職者の獲得数増加には成功したものの、効果的にマッチングができておらず機会損失をしていると感じている方

前回参加者の感想

◆AIの活用事例以上に、企業の魅力づけ・考え方が非常に参考になった。

◆求人紹介の比較が興味深かった。

◆細かな具体的な実務説明がよく理解できた。

◆具体的なAIの活用方法について、実態を伴ってご紹介いただけました。

◆AIの活用方法だけでなく、コンサルタントとして身に付けるべき重要なスキルも学べました。

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認 :https://lp.porters.jp/seminar_260514?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0422#contact-form株式会社ポテンシャライト代表取締役 山根 一城氏 氏

ベンチャー/スタートアップのHR支援企業 ポテンシャライトにおいて累計350社程度のHR支援を経験しております。

ポテンシャライト創業前は主にIT/Web業界に特化をした人材紹介を経験、リクルートキャリア主催のキャリアカウンセラーランキングで1位（3,000名中）を獲得しております。

ポテンシャライトでは、シード期/シリーズAフェーズの企業を中心に、シリーズB,C,メガベンチャーの支援も経験。

2020年以降では大手著名企業のエンジニア/デザイナーなどの採用支援を経験。Mission/Vision構築、マネージメント育成/構築、人事制度構築などの人事組織系支援も担当しております。

ポーターズ株式会社執行役員Marketing Unit General Manager楠原 史子

大学卒業後、株式会社ビーコンIT（現株式会社ユニリタ）に入社。Webマーケ、オフラインイベント、パートナーアライアンスなどに従事。その後日本マイクロソフト株式会社に入社し、開発者、学生向けの開発ツールのマーケティングに従事。2014年ポーターズへ入社し、顧客環境改善業務を経て、マーケティングの立ち上げに携わる。2018年執行役員就任。Marketing UnitをリードしながらPORTERS MAGAZINE副編集長として、業界価値向上の実現にむけて奮闘中 。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/206_1_45dc28debbd854ee00f06b8d5684bd74.jpg?v=202604221051 ]

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260514?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0422#contact-formPORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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