国内最大級の製薬業界カンファレンス「Ubie Pharma Summit 2026」追加登壇者を発表

Ubie株式会社

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げるUbie株式会社（本社：東京都中央区、共同代表取締役：阿部吉倫・久保恒太）が実行委員長として参画している製薬企業向けカンファレンス「Ubie Pharma Summit 2026」（2026年5月13日・14日 東京にて開催）に、新たに7名の登壇者が決定しましたので、お知らせいたします。

■「Ubie Pharma Summit」について

お申し込みはこちら :https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2026?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202605_20260421-ct=text

「Ubie Pharma Summit」は、Ubie Pharma Summit実行委員会が主催する製薬企業向けカンファレンスです。業界のトップリーダーやイノベーターが集い、中長期的な課題解決や未来の医療のあり方について議論を深める場として、業界のさらなる発展の一助となることを目指しています。

本年は「統合（Integration）」をキーワードに、製薬業界の制度、医療現場、テクノロジーなど様々なレイヤーに存在する「分断（Silo）」に着目します。AIの革新的な力と最新の情報技術を駆使して、これらの分断を患者さん起点でシームレスに「縫い合わせる」新しい概念を提示。診断や治療プロセスで患者さんが遭遇する無数の「摩擦」を根本から解消し、真の「患者中心の世界」の実装を目指して、業界の枠を超えた共創の場を創出します。

■登壇者について ※五十音順

＜登壇者の皆様＞

秋月 玲子 氏：アムジェン株式会社 執行役員 メディカルアフェアーズ本部長

伊坂 公男 氏：田辺ファーマ株式会社 マーケティング本部 イムノロジーブランドグループ長

石田 稚人 氏：サノフィ株式会社 スペシャルティケアメディカル本部 アライアンスイムノロジー 呼吸器/鼻科領域メディカル部 部長

今村 誠 氏：日本イーライリリー株式会社 ダイアベティス・オベシティ・心・腎領域事業本部 肥満症ヘルスケアB2Bマーケティング 部長

岩屋 孝彦 氏：サノフィ株式会社 代表取締役社長 一般社団法人欧州製薬団体連合会（EFPIA Japan）会長

内田 智 氏：MSD株式会社 副社長 執行役員 オンコロジー部門統括

上野 司津子 氏：第一三共株式会社 取締役 上席執行役員 ジャパンビジネスユニット長 日本事業ユニット長

大河原 美佐紀 氏：アストラゼネカ株式会社 Customer Experience & IT本部 Field Capability & Launch Excellence部 部長

奥田 修 氏：中外製薬株式会社 代表取締役社長 CEO

荻村 正孝 氏：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 代表取締役 医薬事業ユニット統括社長

勝間 英仁 氏：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 代表取締役社長

木野 繁 氏：第一三共株式会社 日本事業ユニット 医薬営業本部 営業企画部長

久保田 一樹 氏：MSD株式会社 デジタル・データ・AI部門 本部長

児玉 卓哉 氏：アステラス製薬株式会社 オンコロジーブランド ビーリンサイトグループ ブランドヘッド

後藤 祐吾 氏：日本イーライリリー株式会社 研究開発／臨床開発本部 臨床開発企画 部長

ジェレミー・グロサス 氏：メルクバイオファーマ株式会社 代表取締役社長

ジャスティン・チェン 氏：Google for Health クリニカルスペシャリスト（オンコロジー・インフォマティクス）

シモーネ・トムセン 氏：日本イーライリリー株式会社 代表取締役社長

ジョン・D・ハラムカ 氏：Mayo Clinic Platform Dwight and Dian Diercks President

ジョンポール・プリシーノ 氏：ノバルティス ファーマ株式会社 代表取締役社長

スザナ・ムルテイラ 氏：アムジェン株式会社 代表取締役社長

田村 憲久 氏：衆議院議員 元厚生労働大臣

チン・タイソウ 氏：グラクソ・スミスクライン株式会社 開発本部長

地主 将久 氏：ギリアド・サイエンシズ株式会社 常務執行役員 メディカルアフェアーズ本部長

塚本 哲也 氏：ギリアド・サイエンシズ株式会社 クリニカル・オペレーションズ（Kite細胞療法）アソシエイト・ディレクター

中島 早央里 氏：アムジェン株式会社 メディカルアフェアーズ本部 Scientific Communications Manager

内藤 麗 氏：アッヴィ合同会社 オンコロジー事業本部 事業本部長

名川 隆志 氏：サノフィ株式会社 スペシャルティケアビジネスユニット Alliance Immunology Franchise Head

南部 美貴 氏：株式会社NTTドコモ コンシューマサービスカンパニー ヘルスケアサービス部長

野地 秀昭 氏：第一三共株式会社 執行役員 日本事業ユニット 事業管理部長

傳 幸諭 氏：バイオジェン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 米国研究製薬工業協会（PhRMA）在日執行委員会 副委員長

濱村 美砂子 氏：アレクシオンファーマ合同会社 社長

張家 銘 氏：ノバルティス ファーマ株式会社 血液腫瘍領域事業部 執行役員 事業部長

日野 喜雄 氏：リジェネロン・ジャパン株式会社 希少疾患事業部 カントリーマネージャー

前田 敏宏 氏：ネクセラファーマ株式会社 チーフ・オペレーティング・オフィサー 兼 ネクセラファーマジャパン株式会社 代表取締役社長

槇田 直之 氏：アストラゼネカ株式会社 メディカル本部 呼吸器領域 メディカルアフェアーズディレクター

ミッシェル・ロングマイアー 氏：Medable Co-founder & CEO

村岡 元樹 氏：グラクソ・スミスクライン株式会社 開発本部 ストラテジックエンゲージメント ヘッド

室 繁郎 氏：奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 教授 日本呼吸器学会プロジェクト「木洩れ陽 2032」ワーキンググループ

森 真弘 氏：厚生労働省 大臣官房 医薬産業振興・医療情報審議官

森田 周平 氏：富士製薬工業株式会社 代表取締役社長

安川 健司 氏：アステラス製薬株式会社 代表取締役会長 日本製薬団体連合会 会長

安田 義 氏：第一三共株式会社 日本事業ユニット メディカルアフェアーズ本部 メディカルエビデンス部 シニアディレクター

横倉 義武 氏：社会医療法人弘恵会 ヨコクラ病院 理事長 公益社団法人日本医師会 名誉会長

吉田 敏也 氏：シオノギヘルスケア株式会社 事業開発部 新規事業グループ グループ長

※2026年4月21日時点

■「Ubie Pharma Summit 2026」開催概要

名 称：Ubie Pharma Summit 2026

開催日：

Day1 : 2026年5月13日（水）開場9:30 / 本編10:00～18:30 予定 + 懇親会

Day2 : 2026年5月14日（木）開場9:30 / 本編10:00～16:30 予定 + 懇親会

会 場：虎ノ門ヒルズフォーラム 5階（東京）

※今回 大阪での開催は予定しておりません。

参加費：無料

対 象：製薬メーカー（医療用医薬品・一般用医薬品・試験薬・検査薬・医療機器の自社製造販売をされている企業様）にご所属の方

※上記に加え、Ubie株式会社と競合関係がない企業様にご所属の方のみを対象とさせていただいております。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

U R L：

https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2026?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202605_20260421-ct=text(https://ph-ubie.com/ups/ubie_pharma_summit_2026?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=ups202605_20260421-ct=text)

プレスキット：https://ph-ubie.com/ups/2026_presskit

主 催：Ubie Pharma Summit 2026 実行委員会

※当日は同時通訳をご用意しております

※抽選制ではありません

※1日、1プログラムからでもご参加いただけます

■お問い合わせ

Ubie Pharma Summit 2026 実行委員会

ubie-pharma-summit@dr-ubie.com

【Ubie株式会社について】

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビーメディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。

所在地 ：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号 日本橋ライフサイエンスビルディング4 5F

設立 ：2017年5月

代表者 ：共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太

URL ：https://ubie.life