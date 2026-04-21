第39回「三島由紀夫賞」 「山本周五郎賞」候補作品発表

株式会社新潮社

このたび、一般財団法人 新潮文芸振興会主催の第39回「三島由紀夫賞」「山本周五郎賞」の候補作品が下記のように決定いたしました。選考会は2026年5月14日（木）に開催、選考結果は同日発表の予定です。

第39回「三島由紀夫賞」候補作品

「纏足とスニーカー」芝夏子 「小説トリッパー」2025年秋季号

『弔いのひ』間宮改衣 2025年12月新潮社刊

『フェイスウォッシュ・ネクロマンシー』栗原知子 2026年1月筑摩書房刊

『はくしむるち』豊永浩平 2026年1月講談社刊

『粉瘤息子都落ち択』更地郊 2026年2月集英社刊

第39回「山本周五郎賞」候補作品

『皇后の碧』阿部智里 2025年5月新潮社刊

『蛍たちの祈り』町田そのこ 2025年7月東京創元社刊

『失われた貌』櫻田智也 2025年8月新潮社刊

『うらぎり長屋』高瀬乃一 2025年12月角川春樹事務所刊

『見えるか保己一』蝉谷めぐ実 2026年3月KADOKAWA刊