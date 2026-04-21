旧流山キャンパス特別見学会と地域開放型のグラウンド記念プログラムで、100年の節目を地域とともに祝う 創立100周年記念イベント「ただいま、流山キャンパス」を5月2日(土)に開催

旧流山キャンパス特別見学会と地域開放型のグラウンド記念プログラムで、100年の節目を地域とともに祝う 創立100周年記念イベント「ただいま、流山キャンパス」を5月2日(土)に開催