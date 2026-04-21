ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社、最新技術市場動向と測定シンポジウム「Rohde & Schwarz Technology Symposium 2026」を5月に開催

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

グローバルに展開する技術指向グループとして、90年以上にわたって最先端技術の開発をサポートし、技術の限界を押し広げてきたRohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の日本法人、ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：齋藤直士）は、2026年5月22日、AI・量子・6G分野の測定技術を最新機器で体感できるセミナー・展示イベント「Rohde & Schwarz Technology Symposium 2026」を赤坂インターシティコンファレンスにおいて開催することをお知らせいたします。

【次世代技術が切り拓く、ビジネスの新たな可能性】

ローデ・シュワルツ・ジャパンは、計測を通じて、AI、量子コンピューティング、そして6Gをはじめとする次世代技術の発展への貢献を目指しています。本シンポジウムは2024年より毎年開催しており、今回が3回目となります。今回は、‘Where Measurement Meets Innovation’ 「計測が革新と出会う場所」をテーマに、自動車、通信、航空宇宙、医療など幅広い分野での計測技術に関するセミナー・展示を行います。技術革新の最前線で活躍するエキスパートを招いた３つの基調講演、パートナー企業による先進ソリューション展示や企業セミナー、さらには当社エンジニアによる製品デモンストレーションを実施します。会場には技術相談窓口も併設し、お客様との情報交換・交流の場を提供いたします。

【開催概要】

イベント名：Rohde & Schwarz Technology Symposium 2026

開催日：2026年5月22日（金）

時間：シンポジウム 10:20 ～ 17:35

併設展示会 12:50 ～ 19:00

懇親会 17:45 ～ 19:00（会場内）

会場：赤坂インターシティコンファレンス（東京都港区赤坂1-8-1）【総合受付４F】

定員：700名（先着順）

参加費：無料（事前登録制）

特設サイト（詳細、申し込み）：https://www.rohde-schwarz.com/jp/about-japan/events-japan/page_258507.html

アクセス ：東京メトロ銀座線・半蔵門線「赤坂見附」駅 徒歩2分 https://www.aicc.tokyo/access/

【基調講演】

AI、量子コンピュータ、アンテナ設計をテーマに、各分野のエキスパートの方々にご講演いただきます。

- 「物理融合AIによる新たなマイクロ波地球観測の展開」

東京大学教授 大学院工学系研究科 電気系工学専攻／バイオエンジニアリング専攻 廣瀬 明 氏

- 「量子コンピュータの最新研究開発・ビジネス動向：誤り耐性量子コンピュータの時代へ」

法政大学 情報科学部教授 NEDOイノベーション戦略センターフェロー 川端 史郎 氏

- 「アンテナ設計における量子アニーリングの適用」

ソフトバンク株式会社 先端技術研究所 担当部長 山口 良 氏

【注目セミナー】

EMC（電磁環境両立性）やデバイス評価、通信技術の最新動向や課題解決についての技術セミナーを行います。

- 「広帯域信号を用いたイミュニティ近接試験法に関するISO11451/2規格の動向」

トヨタ自動車株式会社 電子性能開発部 電子性能開発室 Ph. D. 田中 広志 氏

- 「GXに向けた次世代パワーエレクトロニクスと計測技術」

大阪大学大学院 工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 教授 舟木 剛 氏

- 「GaN HEMTを用いたRF機器の最新動向と将来展望」

住友電工デバイス・イノベーション株式会社 電子デバイス事業部 主席 住吉 高志 氏

特別企画として、オシロスコープやマルチメーターなどの電気計測器のレビューや、電子工作、電気回路の基礎解説など「モノづくり電子系YouTuber」として活躍されているイチケン氏によるショートセミナーを行うとともに、展示ブースも開設いたします。

【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933年、ドイツ・ミュンヘンでDr. Lothar RohdeとDr. Hermann Schwarzによって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

すべてのプレスリリースは、画像のダウンロードを含め、http://www.press.rohde-schwarz.com からインターネットでご提供しています。

■本件に関するお問い合わせ■

〒141-0033

東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー20階

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

マーケティング部 関野 敏正（Toshimasa Sekino）

電話番号：+81 3 5925 1270/1290

Eメール：Toshimasa.Sekino@rohde-schwarz.com

Webサイト：https://www.rohde-schwarz.com/jp/home_48230.html