GMOサムライコンテンツスタジオが新チャンネル「インテリジェンス」を公開　【新番組】ヒカル × 河村真木子『インテリジェンス』

GMOインターネットグループ

GMOサムライコンテンツスタジオ株式会社（代表取締役社長：橋口 誠 以下、GMOサムライコンテンツスタジオ）は、当社では初めてとなるYouTubeチャンネル、「インテリジェンス」を立ち上げました。このたび、同チャンネルにおいて、YouTuberヒカル氏と金融コラムニスト河村真木子氏が出演する新番組『インテリジェンス』の配信を開始します。初回配信は2026年4月29日（水・祝）19:00、以降毎週水曜19:00に配信します。

【番組制作の背景】

本番組は、GMOインターネットグループとサムライパートナーズの合弁会社設立が決定していた中、ヒカル氏が「ぜひこの会社でやりたい番組がある」と自らコンテンツを提案したことが始まりです。

ヒカル氏が河村真木子氏の1日に密着した動画（https://youtu.be/ys6CN0hNMKY）をきっかけに、「河村さんの知識と生き様を視聴者に届けたい」と強く感じ、番組として形にすることを決意。合弁会社の第一弾コンテンツとして制作が始動しました。

【番組内容】

視聴者から寄せられたリアルな悩みを、元ゴールドマン・サックスMDの河村真木子氏が金融・ビジネス・キャリアの視点からわかりやすく解説。それをヒカル氏が独自の感性で鋭くジャッジする、知的でありながらエンタメとして楽しめる新感覚の情報バラエティです。

【出演者プロフィール・コメント】

■ ヒカル（Hikaru）

1991年5月29日生まれ、兵庫県出身。日本を代表するトップYouTuberの一人。幅広いコンテンツで圧倒的な人気を誇り、チャンネル登録者数は477万人超。自身のアパレルブランド「ReZARD」など実業家としても多方面で成功を収めており、カリスマクリエイターとして常に注目を集める存在。

●コメント

「河村さんの1日に密着して、正直衝撃を受けました。知識量と生き方のカッコ良さに、「これを自分の視聴者に届けたい」と心から思った。笑いながらぜったい学べる番組にするので、ご期待ください！」

■ 河村真木子（かわむら まきこ）

1976年奈良県生まれ。高校時代に渡米し、カリフォルニア大学バークレー校を卒業。ゴールドマン・サックスなどの投資銀行を経て起業。炭酸パックなどの美容事業を展開するほか、美容や金融分野のオンラインコミュニティを運営し、総会員数は2.7万人を超える。DMMオンラインサロン大賞を4年連続受賞。2026年にはMEGUMIと「本気の美容サロン」を立ち上げる。新刊『～自由にあきらめずに生きる～ 外資系金融ママがわが子へ伝えたい人生とお金の本質』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）は発売直後から好評を博し、6万部を突破。Instagram：@makikokawamura(https://www.instagram.com/makikokawamura_)_

●コメント

「ヒカルさんの密着動画がきっかけになり、こんな形で番組を一緒に作れることになるとは思っていませんでした。金融・キャリア・人生の悩みに、外資系金融で得た経験を発信していきます。楽しみながら学べる番組を目指しているので、どうぞお楽しみに！」

【番組概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5341_1_201e2a26e1bf35111b5842fc5d847d6f.jpg?v=202604211251 ]

【GMOサムライコンテンツスタジオについて】

株式会社サムライパートナーズ（代表取締役CEO 入江 巨之）とGMOインターネットグループ株式会社（代表取締役グループ代表 熊谷 正寿）が、2026年1月26日に設立した合弁会社。両社の経営資源を統合し、コンテンツの企画・開発から制作・運営・配信までを一体的に行うとともに、自社IPの創出・取得・管理・活用を通じて継続的なコンテンツ資産の形成を推進します。

【サービスに関するお問い合わせ先】

● 株式会社サムライパートナーズ

E-mail：info@samurai-partners.jp

【GMOサムライコンテンツスタジオ株式会社】（URL：https://samurai-content-studio.gmo/(https://samurai-content-studio.gmo/)）

会社名 GMOサムライコンテンツスタジオ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

役員 代表取締役社長 橋口 誠 ／ 取締役副社長 入江 巨之

事業内容 コンテンツの企画・制作・編集

インターネットを活用した情報提供・広告関連事業

オンライン／オフラインイベントの企画・制作・運営等

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo(https://group.gmo)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

【株式会社サムライパートナーズ】（URL：https://samurai-partners.jp/(https://samurai-partners.jp/)）

会社名 株式会社サムライパートナーズ

所在地 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング 9F

代表者 代表取締役CEO 入江 巨之

事業内容 マーケティング事業

イベント事業

クリエイティブ事業

ファイナンス事業

資本金 1,100 万円

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