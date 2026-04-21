【偏差値29→72】3500人が変わった英語学習の戦略書！『9割受かる英語勉強法』4月22日発売

株式会社ダイヤモンド社

高額教材や授業は一切不要！市販の参考書だけで、東大・早慶・国公立合格からTOEIC(R)スコア爆上げまでを実現する『9割受かる英語勉強法』（松原一樹 著、森田鉄也 監修、ダイヤモンド社 刊）が4月22日に発売となります。

松原一樹 著、森田鉄也 監修 『9割受かる英語勉強法』 ダイヤモンド社

TOEIC(R)・英語指導の第一人者森田鉄也氏監修 「この順番とやり方で受かる！」

英語に悩むすべての人が、最初に読むべき“英語学習の戦略書”

「勉強しているのに結果が出ない」「長文が読めない」「何から手をつければいいか分からない」――英語学習において、こうした悩みを抱える人は少なくありません。しかし、それは特別な才能がないからではなく、正しい順番とやり方を知らないだけです。“受かるための戦略”を正しく理解すれば、どんな逆境からでも英語力は飛躍的に伸びていきます。

著者の松原一樹氏は、猛勉強の末に偏差値29から72まで伸ばし、早稲田大学に合格。これまでに3万人以上の生徒指導してきた実績を持ちます。本書では、その経験と指導ノウハウを、「誰でも真似できる」学習メソッドとして体系化しました。監修は、TOEIC(R)満点を120回以上達成している英語指導の第一人者・森田鉄也氏が務めます。

本書で紹介するのは、「レベル別×分野別の最適化」「試験別・点数別の参考書ルート」など、シンプルで再現性の高いものばかり。高額教材や塾に頼らず、必要な市販参考書を正しい順番で使い倒すことで、最短距離で合格や目標スコアへ到達できます。

本書を読めば、「TOEIC(R)700点を獲得する」「早慶合格ラインに到達する」「東大英語にも対応できる」といった目標に向けた具体的な道筋が見えてきます。さらに、その過程で目標達成力や論理的思考力、情報処理力といった、社会で求められる力も養われます。最短・低コストで成果を出し、その先の人生にも役立つ英語学習の戦略書です。

■目次

はじめに

第1章 勉強の「やる気」を継続するには

第2章 「自分の学力」に合った効率的な勉強法

第3章 英語は英文読解で9割決まる

第4章 3000冊から厳選した参考書リスト

おわりに

■著者プロフィール： 松原一樹（まつばら・かずき）

教育戦略株式会社 代表取締役。1981年3月生まれ。中学時代に登校拒否をし、当時偏差値39の私立高校へ入学。高校1年時に全科目0点で偏差値29を記録するも、そこから猛勉強を開始し、その結果、当時の「進研模試」では英語の偏差値72をマーク。所属科で創設以来初となる高校2年生からの特待奨学生（学費全額免除）となり、所属高校初の早稲田大学（人間科学部）合格を果たす。大学在学中より家庭教師として60人を指導し全員を第一志望合格へ導く（東京大学12人・早慶42人）。これまで直接指導に携わった生徒数は3万人を超え、大学受験においては英語の偏差値を急激に引き上げる個別戦略指導で約3500人の逆転合格に関与。また、中学英語レベルから最短3カ月で英検2級合格へ導く短期集中型プログラムや、TOEIC(R)300点未満の受講生を平均3カ月で700点以上へ引き上げる個別指導も展開。著書に6万部突破の『9割受かる勉強法』（ダイヤモンド社）等。現在は大学受験指導のGMARCH合格請負塾と、TOEIC(R)・英検対策の英語専門オンライン個別指導塾BASISを運営している。

GMARCH合格請負塾 https://exam-achievement.jp/gmarch

英語専門オンライン個別指導塾BASIS http://basis-english.jp/

■監修者プロフィール： 森田鉄也（もりた・てつや）

登録者数39.1万人(2026年3月現在)を超えるYouTube：Morite2 English Channel、ユーテラ授業チャンネルを運営。武田塾English CEO、武田塾英語課課長、武田塾高田馬場校・国立校・豊洲校・鷺沼校・東雲校・菊名校のオーナー。慶應義塾大学文学部英米文学専攻卒。東京大学大学院言語学修士課程修了。TOEIC(R) L&R990点(満点)を120回以上成し遂げた。ほかに、TOEIC(R) S&W200点、国連英検特A級、ケンブリッジ英語検定CPE、TEAP満点、GTEC CBT、英語発音検定EPT(R)も満点を取る。英単語検定は1級。英語教授法CELTA、TEFLを取得。著書は60冊を超える。

■『9割受かる英語勉強法』

著者：松原一樹

監修者：森田鉄也

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年4月22日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判並製・352ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478109761/

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