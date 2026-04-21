ジェネクサス・ジャパン、『最新・GeneXus導入事例』をマイナビニュースTECH+にて公開
ジェネクサス・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大脇文雄）は、2026年4月、マイナビニュースTECH+にて、最新のGeneXus導入事例を公開いたしました。
ぜひご覧ください。
https://www.genexus.jp/archives/11201
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347370/images/bodyimage1】
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◆記事タイトル：
洋菓子のモンテール、レガシー基幹システムをGeneXusでオープン化
――工数削減とパフォーマンス向上を実現
◆概要：
洋菓子メーカーのモンテールは、
老朽化や技術者不足などの課題を抱えたオフコン基幹システムを刷新し、
ローコード開発ツール「GeneXus」でオープン化を実現しました。
自社保守や柔軟な改修が可能となり、属人化を解消したほか、
月66時間の工数削減や入力効率向上などの成果を達成。
パフォーマンスも改善し、変化に迅速対応できる基盤を構築しました。
本記事では、基幹システム刷新の経緯や課題、GeneXusの選定理由、
構築プロセス、導入効果を紹介します。
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その他の事例も弊社Webサイトにて公開しておりますので、ぜひご覧ください。
https://www.genexus.jp/case-study
GeneXusにご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。
製品説明やデモのご依頼はもちろん、ささいなお問合せやご相談も大歓迎です。
お問い合わせはこちら
https://www.genexus.jp/contact
◆ GeneXusとは
―35年以上、世界50カ国、11,000社以上での導入実績を持つローコード開発ツール―
南米ウルグアイのGeneXus S.A.が開発したアプリケーション自動生成ツール（開発環境）です。データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C#・SmartDeviceのソースコードを自動的に生成し、これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も?動的に作成します。
【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/new-customers
◆ ジェネクサス・ジャパン株式会社について
業務アプリケーション開発ツール「GeneXus」の輸入・販売を主軸事業に、関連製品やシステム開発支援などのサービスを提供しています。
【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/
(C) All rights reserved. GeneXusTM is registered to GeneXus S.A.
ジェネクサス・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目27番3号
URL：https://www.genexus.jp/
連絡先：info@genexus.jp
配信元企業：ジェネクサス・ジャパン株式会社
ぜひご覧ください。
https://www.genexus.jp/archives/11201
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347370/images/bodyimage1】
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◆記事タイトル：
洋菓子のモンテール、レガシー基幹システムをGeneXusでオープン化
――工数削減とパフォーマンス向上を実現
◆概要：
洋菓子メーカーのモンテールは、
老朽化や技術者不足などの課題を抱えたオフコン基幹システムを刷新し、
ローコード開発ツール「GeneXus」でオープン化を実現しました。
自社保守や柔軟な改修が可能となり、属人化を解消したほか、
月66時間の工数削減や入力効率向上などの成果を達成。
パフォーマンスも改善し、変化に迅速対応できる基盤を構築しました。
本記事では、基幹システム刷新の経緯や課題、GeneXusの選定理由、
構築プロセス、導入効果を紹介します。
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◆ GeneXusとは
―35年以上、世界50カ国、11,000社以上での導入実績を持つローコード開発ツール―
南米ウルグアイのGeneXus S.A.が開発したアプリケーション自動生成ツール（開発環境）です。データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C#・SmartDeviceのソースコードを自動的に生成し、これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も?動的に作成します。
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◆ ジェネクサス・ジャパン株式会社について
業務アプリケーション開発ツール「GeneXus」の輸入・販売を主軸事業に、関連製品やシステム開発支援などのサービスを提供しています。
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ジェネクサス・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目27番3号
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