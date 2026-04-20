【最大30%OFFクーポン】入れるほどお得！人気12ブランド大集結、「4月の4合わせ商店」しあわせ特典開催

ABLY Corporation., Inc.

ファッションプラットフォーム「アムード」は、人気ブランド12店舗が参加する 「しあわせ特典」企画「4月の4合わせ商店」を、2026年4月27日（月）から 5月3日（日）までの7日間にわたって開催します。カートに入れるほどお得になる まとめ割クーポンが自動で適用され、4点以上のお買い上げで最大30%OFFクーポンを 獲得できます。春夏ファッションをよりお得にまとめてそろえるチャンスです。

■ イベント概要

・期間：2026年4月27日（月）～5月3日（日）

・対象：アムードアプリ利用者全員

・参加ブランド：全12ブランド （エニーワンモア、ヘイナナ、ルームジェイ、ザ・ピンク、ブギショップ、 ベイデリーほか）

・まとめ割クーポン：

2点以上お買い上げ → 10%OFFクーポン

3点以上お買い上げ → 20%OFFクーポン

4点以上お買い上げ → 30%OFFクーポン

・URL：（イベントページへ(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20437%3Ffrom%3Dcampaign_home&campaignId=24713&title=amood)）

■ 詳細内容

今回の企画の核心は、「入れるほどお得」というまとめ買いの喜びをお祭り感覚で 表現したコンセプトにあります。12の人気ブランドによる春夏アイテムが一堂に揃い、 気になる商品をカートに入れるだけでまとめ割クーポンが自動適用される手軽さが 魅力です。

2点以上で10%、3点以上で20%、4点以上で30%のクーポンが段階的に 付与され、入れれば入れるほど割引が大きくなる仕組みです。

参加ブランドはエニーワンモア(anyonemore)、ヘイナナ(Hey Nana)、ルームジェイ(Room J)、ザ・ピンク(The Pink)、ブギショップ(boogieshop)、 ベイデリー(Beidelli)など全12ブランド。各ブランドの春夏シーズンを代表するアイテムが多数 ラインアップされており、ストリート・カジュアル・フェミニンなど多彩なスタイルを 一度にカバーできます。

春から夏へと移り変わるベストなタイミングで開催される今回の企画。新シーズンの アイテムをまとめてそろえるなら、このしあわせ特典が最高の機会です。

4点以上 カートに入れれば30%OFFクーポンが付与されるので、欲しいアイテムをまとめて 入れるほどよりお得になります。ぜひこの機会をお見逃しなく。

■ 会社概要

ABLY Corporation., Inc.は、韓国のファッションプラットフォーム企業で、 エイブリー（Ably）アプリを運営しています。国内外のさまざまなファッション ブランド・セラーとともに、最新トレンドアイテムをお客様にお届けしています。