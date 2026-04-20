エテュセ 2026.SUMMER COLLECTION 新シーズンビジュアル本日解禁！

株式会社エテュセアートディレクター吉田ユニ制作 新シーズンビジュアル

株式会社エテュセ（所在：東京都港区 代表取締役社長：吉田 一紀）が展開する化粧品ブランド「エテュセ」は、最旬のトレンドを反映したシーズンテーマのもと、肌やパーツの美しさを優しく引き立てる輝きと抜け感のあるパステルカラーで、夏に映える目もとを演出する新商品を発売します。

アートディレクター吉田ユニ制作 新シーズンビジュアル公開

夏のエテュセは、存在感のあるロングまつ毛に、輝きと抜け感をまとったパステルカラーを重ね、透明感と軽やかさのある印象へ。

水に漂う髪がレースとなり、澄んだ肌と目もとを印象的に引き立て、夏らしい清涼感あふれる世界観を表現しました。

2026.SUMMER COLLECTION

【NEW】2026年6月11日（木）全国発売

ブルーパール×シアーブラウンが織りなす、涼やかな透明感と輝きの目もとへ。

夏の新色「シーグラスベージュ」が新登場！

エテュセ アイエディション （カラーパレット） Ｎ 25 ＜アイシャドウ＞税込1,540円

今季のカラーパレットは、2種類の色と異なるきらめきを重ねて楽しめる設計に。

透明感ベージュカラーにブルーのパステルパールを配合した“大粒パールカラー”と、レッド＆ゴールドパールを忍ばせた肌なじみの良いシアーブラウンの“繊細パールカラー”を重ねることで、まぶたにきらめきと自然な立体感を演出します。

まるで夏の砂浜で光を受けてきらめくシーグラスのように、澄んだ輝きをまとい、透明感あふれるまなざしを演出します。

＜仕上がりイメージ＞

◇2026.SUMMER COLLECTIONメイクルック◇

※全てメイクアップ効果によるイメージ(個人差があります)

この夏のメイクポイントは、存在感のあるロングまつ毛×輝きと抜け感をまとったパステルカラー。

今季のパステルトレンドを、より使いやすくチューニングしたカラーパレットから、新色「シーグラスベージュ」が登場します。トレンドのミュートカラーのニュアンスを取り入れながら、2種の異なるパールカラーのレイヤードにより、夏に映えるきらめき溢れる透明感を演出します。

さらに、この春発売以来、“カールキープ ” “ウォータープルーフ” “簡単お湯オフ” の３つの機能を同時に叶える新技術で注目を集めた「マスカラ エクストラ ロング ０１」。

ダマになりにくく、とかすだけで簡単に束感が作れ、しっかり盛れるロングまつ毛を演出できると話題のアイテムです。

透明感ベージュにブルーのパステルパールを配合した涼やかな大粒パール＆繊細パールがきらめく「シーグラスベージュ」のアイカラーに、存在感のある束ロングまつ毛を掛け合わせることで、軽やかさはそのままに、しっかり盛れるアイメイクが完成します。

夏にぴったりな透明感と軽やかさを感じるメイクアップをお楽しみください。

【使用アイテム】

（左から）「エテュセ アイエディション （カラーパレット） Ｎ 25」､「エテュセ マスカラ エクストラ ロング ０１」

2月19日（木）より全国発売中

SNSで話題！ヒキも、ヨリも、キレイに盛れる。

軽くなでるだけ。誰でも簡単。速攻束ロング。

エテュセ マスカラ エクストラ ロング ０１＜マスカラ＞1色 税込1,980円

発売直後からSNSを中心に「盛れるのに、簡単お湯オフが両立できた」と、多くの反響をいただいています。

その秘密は、新開発の「つぶつぶコーム」×「スムースロング液」。まつ毛にしっかり液を絡ませながら、美しい束感をつくりつつ、毛先まで均一に塗布。計算された美しい束ロングを実現します。

さらに、カールキープ・ウォータープルーフ・簡単お湯オフの3機能を同時に実現した新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」が、夏の「にじみたくない、でも楽に落としたい」という願いを叶えます。

猛暑や湿気、レジャーなど、アイメイクにとって過酷な環境が増える夏でも、理想のカールをキープしながら、オフは驚くほど簡単。夏のデイリーメイクを支える、今シーズン必携の一本です。

■日中は美しい仕上がりをロックしながら、夜はお湯でするんとオフ。

新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー(TM)」

■とかすだけで速攻束ロング。ヒキも、ヨリも、美しく映えるまつ毛に。

新開発「つぶつぶコーム」×「スムースロング液」

◇商品特長◇

●繊維フリーなのにダマのないちゅるんとした束ロング仕上げ。

ースッと伸びるスムースロング液

●新開発 とかすだけで均等にセパレートした束感まつ毛に整える「つぶつぶコーム」採用。

●カールが１日中*持続。

*12時間カール持続データ取得済み（当社調べ、効果には個人差があります。）

ー新開発 ウォッシャブルロック テクノロジ―

仕上がりをロックする 形状保持プロテクター機能

●NEOウォータープルーフ×NEOお湯オフ

ウォータープルーフなのに簡単お湯オフ。まつ毛に負担をかけない。

ー新開発 ウォッシャブルロック テクノロジ―

お湯に濡れるとすっきり落ちる お湯センサー機能

●汗、皮脂、涙に強くにじみにくい。

ー新配合 にじみブロック成分

●美容液成分配合

ー毛髪トリートメント（アミノ酸）毛髪保湿成分（ヒアルロン酸）配合

●無香料

●アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

◇使用方法◇

●アイラッシュカーラーでまつ毛をカールした後、つぶつぶコームをまつ毛の根もとにあて、左右に揺らさずに、毛先にむかってまつ毛をとかしながら液をつけてください。束の太さなど調整したいときは、背面の細いコームで整えてください。

●落とすときは、まつ毛にぬるま湯をなじませ、なでるように落としてください。

・ 表示価格は希望小売価格です。

・ 店頭での展開開始日は、店舗状況により異なる場合があります。

エテュセ公式サイト https://www.ettusais.co.jp

エテュセ公式Instagram https://www.instagram.com/ettusaisjp

エテュセ公式X https://x.com/ettusais_jp

お客さまからのお問い合わせ先メールアドレス infoet@ettusais.co.jp

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