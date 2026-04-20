パフュームブランドTAMBURINS、大阪に心斎橋PARCO店をオープン！

株式会社 IICOMBINED JAPAN

型にはまらない美しさを探求するパフュームブランド、TAMBURINS（タンバリンズ）は、4月24日、大阪に心斎橋 PARCO店を新たにオープンいたします。

心斎橋PARCO 1階に位置するTAMBURINSでは、最近新たに登場したHAIR コレクションおよび新しい香り「SUMMER TAILS（サマーテイルス）」をはじめ、CHAMO、EVENING GLOW、WHITE DARJEELING、BLUE HINOKIなど、ブランドを代表する香りを、PERFUME、SHELL PERFUME HAND、SHOWERY BODYなど多彩なラインナップで取り揃えております。

また、TAMBURINSは、DAIKANYAMA FLAGSHIP STOREのオープンやHAIR コレクションおよび新たな香り「SUMMER TAILS」のローンチを相次いで成功させ、日本国内において大きな関心を集めています。阪急うめだ本店に続き、大阪エリアでは2店舗目となる心斎橋PARCO店も、同様に現地の消費者から多くの関心を集めることが期待されます。

さらに、オープンにあわせてさまざまなプロモーションも予定しており、期待感を一層高めています。

TAMBURINS SHINSAIBASHI PARCO

〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目8-3

MON ~ SUN 10:00～20:00