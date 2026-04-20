もう冷感マットがぬるいとは言わせない。水冷サイクルで朝まで“ずっとひんやり”、節電の味方『ひんやり水流快眠マット』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『ひんやり水流快眠マット』を4月20日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004842?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004842

本製品は、マット内部に水を循環させて冷やす水冷式の冷感マットです。

水が流れるマット（700x1600mm)をベッドや布団の上にセットし、水を循環させて冷やす水冷機（155×155×265mm）とマットを接続。

水冷機に水を入れて電源を入れるとマットに水が流れます。

従来の冷感マットは体温でぬるくなりがちでしたが、本製品は本体のファンで水を冷やし続けるため、ひんやり感が持続します。

消費電力は約6Wと省エネで、エアコンの電気代が気になる熱帯夜の強い味方。

付属のリモコンで寝ながらでも操作でき、1～12時間の切タイマー設定も可能です。

USB給電式のため、モバイルバッテリーを使えばキャンプや車中泊でも活躍。

さらに、冷風扇アタッチメントを使えばデスク周りの冷風扇としても使用できる多機能設計です。

寝苦しい夜を解消してぐっすり眠りたい、節電しながら涼しく過ごしたい、そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■水が流れる冷感ひんやりマット

■水冷機に水を入れて電源を入れるとマットに水を循環

■マットの水を水冷機のフィルターとファンで冷やす

■3段階風量調整

■最長12時間までのオフタイマー

■冷風扇としても使える

■USBで車中泊やキャンプにも使える

■消費電力6Wで電気代を気にせず使える

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oWH7CiQECQo ]

＜仕様＞

・サイズ／本体：幅155×奥行155×高さ265(mm)

マット：幅700×長さ1600(mm)

水循環用ホース：1.2m

・重量／本体：約1.0kg

マット：約900g

・電源／USB 5V1.2A以上

・消費電力／約6W

・モード／3段階（強・中・弱）

・切タイマー設定／1～12時間

・使用可能水温／40度まで

・ケーブル長／約1m

・水タンク容量／約1.7L

・材質／本体（ABS）、マット（PVC）

・セット内容／本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン（電池別売）、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取扱説明書

・耐荷重／120kg

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/4/20

・型番・JAN／WATM26SWH・4580060604470

ひんやり水流快眠マット

[販売価格] 19,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004842(https://www.thanko.jp/view/item/000000004842?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004842)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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