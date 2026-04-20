中小事業者向け貸出に特化したデジタルバンキング事業を提供する０１銀行が「Fraud Alert 入出金検知」追加導入を決定 ～口座の不正利用対策に加え、特定振込先へのモニタリングを強化～

中小事業者向け貸出に特化したデジタルバンキング事業を提供する０１銀行が「Fraud Alert 入出金検知」追加導入を決定 ～口座の不正利用対策に加え、特定振込先へのモニタリングを強化～