“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けする株式会社ライフコーポレーションは、2026年5月2日（土）、大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅直結の商業施設「なんばマルイ」地下1階に、ナチュラルスーパーマーケット「ビオラルなんばマルイ店」をオープンいたします。 関西有数の繁華街として広域からの来訪者や海外からの観光客など多くの方々でにぎわう「難波（なんば）」。平日はオフィスワーカー、休日は学生が多い地域特性に合わせて、お出かけ・お仕事の合間にカラダを気遣った商品を手軽に購入できる店舗を目指し、“オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル”のコンセプトに沿った約2,100種類の商品を品ぞろえいたします。 クオーツ心斎橋店に続き大阪ミナミエリアに2週連続出店となる「ビオラルなんばマルイ店」では、コンパクトな売り場ながら種類豊富な品ぞろえで「健康」「トレンド」「美容」に意識の高いお客様のニーズに対応し、お客様の心もカラダも健康で美しく豊かな毎日をお手伝いしてまいります。

【店舗概要】

・店 名：ビオラルなんばマルイ店 ・住 所：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-8-9（B1F） ・開 店 日 ：2026年5月2日（土） ・営業時間：11：00～20：00 ・店 長：山口 裕子（やまぐち ゆうこ） ※「なんばマルイ」については https://www.0101.co.jp/085/ をご確認ください。 ※ビオラルなんばマルイ店のオープンで、ビオラルの店舗数は15店舗（首都圏8店舗・近畿圏7店舗）、当社全体では322店舗（首都圏149店舗、近畿圏173店舗）となります。

【商圏】

https://store.lifecorp.jp/detail/452/

・店舗から1㎞圏内には単身世帯が74.0%、2人世帯は15.9％と少人数世帯が9割近くを占めます。 ・年齢別人口構成は30代が21.3％と最も多く、次いで20代が20.1％、40代が15.9％と、大阪府平均と比べて若年層が多い地域です。

【ビオラルなんばマルイ店の特徴】※画像はすべてイメージです

■健康や食品添加物に配慮した80種類以上のお惣菜・お弁当を展開

ランチや帰宅時のニーズに合わせて、通常より食品添加物の使用量を減らしたお惣菜・お弁当を品ぞろえいたします。「お弁当・お惣菜大賞2026」惣菜部門で最優秀賞を受賞した「北海道産ポテトの彩り塩糀オムレツ」もお取り扱いいたします。

■プライベートブランド「BIO-RAL」から新商品が登場！

ライフのプライベートブランド「BIO-RAL」では、「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに、健康や自然志向に合わせた550種類以上の商品を展開しています。新店オープンに合わせた新商品として、「グルテンフリー 米粉のクッキー」や「てんさい糖使用」グミシリーズの新フレーバー、20種類以上のお子様向けのお菓子、冷凍ワンプレート商品が登場いたします。

また、ペットフードやオーガニックコットンインナーなど、食品以外のBIO-RALの人気商品も幅広く品ぞろえいたします。

■オーガニックや産地にこだわった生鮮商品も豊富

「自然を感じるくらし、もっと身近に」をテーマに、新鮮なオーガニック野菜・果物、関西近郊で採れた農産物、調理いらずで食べやすいカットフルーツを品ぞろえいたします。都会にいながら気軽に生鮮食品をお買い求めいただけるよう商品を展開いたします。

■美容トレンド「なつめ」「デーツ」に関連した商品を品ぞろえ

スーパーフードとして美容に関心の高い方から人気の「なつめ」「デーツ」に関連した商品を豊富に取りそろえいたします。食べやすいナッツとのアレンジ商品やチョコがけ商品は、なつめ・デーツ初心者の方にもおすすめです。

【店舗周辺図】

＜交通アクセス＞ ・大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅 1番出口から徒歩約1分 ・大阪メトロ千日前線「なんば」駅 20番出口から徒歩約3分 ・近鉄／阪神線「大阪難波」駅 12番出口から徒歩約3分 ・南海線「なんば」駅 2階中央口より徒歩約4分

■BIO-RAL（ビオラル）とは

ドイツ語「BIOLOGISCH（有機の）」と英語「NATURAL（自然の）」からなる造語。“素敵なナチュラルライフスタイルを通じて、心もカラダも健康で美しく豊かな毎日を過ごしてもらいたい”と願うスーパーマーケット。「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに、ナチュラルライフスタイルをご提案し、お客様の心とカラダの健康と豊かな日々をお手伝いできるよう魅力ある商品を提供してまいります。

ビオラルは2026年で10周年！

2016年に1号店の「ビオラル靭店」がオープンしてから今年で10周年を迎えました。高まる健康志向や安全・安心へのニーズを受け、現在は近畿圏5店舗・首都圏7店舗を出店しており、今年度は3月から5月にかけて3ヶ月連続で新店舗をオープンいたします。今後もお客様の心とカラダの健康と豊かな毎日をお手伝いできるよう、出店・商品開発を続けてまいります。

■Instagram「ビオラル関西」（＠bioral_west）のご紹介

Instagram（「BIO-RAL関西」 ＠bioral_west ）で、プライベートブランド”BIO-RAL”の新商品情報や、おすすめ商品などをご紹介しております。

https://www.instagram.com/bioral_west?igsh=MXhiYjdybTU4ZXF4bw%3D%3D&utm_source=qr

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。